گروه آوازی تهران به بارسلون می رود

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد عمرانلو با اعلام این خبر در نشست خبری امروز در تالار وحدت درباره کنسرت مرداد ماه گروهش دراین تالارگفت : این کنسرت با اجرای بیش از 20 قطعه همراه خواهد بود که 11 قطعه آن از آثار جدید گروه آوازی تهران خواهد بود.

سرپرست گروه آوازی تهران در ادامه افزود: ما برنامه های خود را طوری تنظیم کرده ایم که پس از کنسرت تهران بتوانیم خودمان را برای جشنواره جهانی بارسلون اسپانیا آماده کنیم. این برنامه از 1 تا 4 مهر ماه برگزار خواهد شد و ما با کسب تجربه در فستیوال جهانی کره سعی داریم حضوری پاسخگوی انتظارات به وجود آمده باشیم.

وی همچنین در مورد تغییرات احتمالی در ترکیب اعضای گروه اش تصریح کرد: من قصد ندارم تغییری در تعداد نفرات گروه به وجود بیاورم مگر اینکه کسی از اعضا بخواهد برای ادامه تحصیل و یا هر موضوع دیگری از ما جدا شود. به هر حال ما با همین ترکیب قصد داریم در المپیک کر چین شرکت کنیم و امیدوارم بتوانیم نماینده خوبی برای کشورمان باشیم.

مدیر عامل شرکت هنر طلایی ظریف و اسپانسر گروه آوازی تهران نیز در ادامه این نشست گفت: ما پس از موفقیت در جشنواره جهانی کره با استقبال خوبی از سوی برگزار کنندگان جشنواره های مختلف کشورهای دیگر مراجه شدیم که طی آن از سوی کشورهایی چون سوئد، استرالیا، کانادا، آمریکا، آفریقای جنوبی و اسپانیا دعوت شده ایم. قطعا حضور یک گروه ایرانی می تواند راه را برای سایر گروه های کشورمان باز کند و امیدوارم این موفقیت تکرار شود.

محمدرضا ظریف همچنین افزود: اکثر گروه های شرکت کننده در جشنواره جهانی کر در کره جنوبی از امتیازاتی مانند استفاده از رقص ، آواز ، ساز و ارکستر بهره می بردند و این در حالی بود که گروه آوازی تهران تنها با استفاده از آواز توانست در میان تمامی شرکت کنندگان دو مدال طلا و نقره را به دست بیاورد که بسیار قابل تقدیر است.

مینا یارمحمدی مدیر هنری گروه آوازی نیز در بخش دیگری از این نشست تصریح کرد: از اینکه مسئولان فرهنگی کشور نگاه ویژه ای به اجرای گروه آوازی تهران داشتند بسیار خوشحالم چرا که نتیجه اش درخشش و افتخار آفرینی هنرمندان جوان ایرانی در سطح جهانی شد و امیدوارم این نگاه نسبت به موسیقی در مسئولان به شکل جدی تری دنبال شود.

وی همچنین گفت: به طور قطع می توانم بگویم گروه آوازی تهران ساده ترین و کم هزینه ترین گروه در جشنواره جهانی کره بود و کسب دو مدال طلا و نقره در میان گروه هایی که با توجه ویژه به آرایش، طراحی لباس و همچنین رقص به مسابقات آمده بودند بسیار برای همگان جالب توجه بود.