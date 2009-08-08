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۱۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۲۷

جلالی:

پژوهش در دانشگاه های کشور جدی گرفته نمی شود

پژوهش در دانشگاه های کشور جدی گرفته نمی شود

گرگان - خبرگزاری مهر: پدر IT ایران و استاد دانشگاه علم و صنعت گفت: روند پژوهش در دانشگاه های کشور جدی گرفته نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر جلالی ظهر شنبه در نشست جایگاه استاد و دانشجو در دانشگاه در هزاره سوم در تالار ابن سینای دانشگاه آزاد گرگان افزود: این درحالیست که نوآوری، خلاقیت و توجه به پژوهش، شرط اول در دانشگاه های هزاره سوم است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه در هزاره سوم نرم افزاری می شود و علم را در این دانشگاه های کاربردی می توان دید و دانشجوی هزاره سوم یعنی ارتباط، یعنی دانشجوی همه دانشگاه های دنیا و استادان نیز استاندان همه دانشگاه های جهان می شوند.

به گفته جلالی، در هزاره سوم فضای دانشگاهی تغییر می کند و وظایف جدیدی به وجود می آید و فن آوری اطلاعات نقش ارزنده ای در این فضا و جهان ایفا می کند.

پدر IT  ایران بیان داشت: نوآوری و خلافیت در دانشگاه هزاره سوم حرف اول را می زند و فن آوری اطلاعات نقش تضمین کننده ای خواهد داشت.

وی عنوان کرد: میزان مصرف بخشهای مختلف در جامعه زیاد بوده و 87 درصد مردم مصرف زیاد و خیلی زیاد از منابع دارند.

به گفته جلالی، در مصرف آب 72 درصد مصرف بی رویه، در بخش برق میزان مصرف بی رویه 63 درصد است.

استاد دانشگاه علم و صنعت بیان داشت: 92 درصد مردم تهران در عروسی ها، مصرف بی رویه دارند، 86 درصد مردم در مهمانی ها و 73 درصد در ولیمه های زیارتی بی رویه مصرف می کنند.

وی تاکید کرد: نگاه موجود در جامعه باید عوض شود و زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات باید در جامعه محقق شود.

رضاعلی محسنی رئیس دانشگاه آزاد گرگان نیز گفت: همه مفاهیم در گذر زمان تغییر می کند اما ما می توانیم از دانسته های خود در هزاره سوم بیشتر بهره گیریم.

کد مطلب 925790

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