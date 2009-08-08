تالار کیش تا پایان مردادماه افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالح آبادی در جمع خبرنگاران فیوچر را پر ریسک ترین ابزار مالی در بورس عنوان و تصریح کرد: در بین ابزارهای مالی فیوچر ابزاری برای حرفه ای های بورس است.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: استفاده از ابزار فیوچر در معاملات بورس به هیچ عنوان برای مردم عادی پیشنهاد نمی شود، برخی مقوله های جدید برای استفاده مردم عادی توصیه می شود، ولی ابزار فیوچر قابل توصیه نیست.

وی از افتتاح تالار کیش تا پایان مردادماه جاری در محل جزیره کیش با ارائه دستور العمل رینگ صادراتی معاملات پتروشیمی خبرداد.