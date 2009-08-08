رمضانی به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "دمزری" را لیلا نادری نوشته که داستانی رئالیستی، لطیف و شیرین دارد. تصویربرداری به زودی و با انتخاب بازیگران و عوامل در روستایی در شمال کشور شروع میشود. "دمزری" برای مخاطب کودک ونوجوان ساخته میشود.
وی درباره زمان اکران "همبازی" گفت: این فیلم نیاز به تدوین مجدد و یک سری کارهای فنی دارد. تهیهکننده به دلیل هزینهای که برای فیلم کرده تمایل دارد هرچه زودتر "همبازی" را اکران کند، امیدوارم در نیمه دوم امسال شرایط مناسب برای اکران این فیلم مهیا شود.
کارگردان "همبازی" افزود: این فیلم در ادامه مسیری قرار میگیرد که تا به امروز در سینما دنبال کردهام. "همبازی" فیلمی است که در شرایط بهتری نسبت به فیلمهای قبلی ساخته شده و با عوامل حرفهای و بودجه مناسب تولید شده است. امیدوارم مخاطبان ارتباط خوبی با فیلم برقرار کنند.
"همبازی" با بازی نیکی کریمی و حمیدفرخنژاد در بیست و سومین جشنواره فیلم کودک و نوجوانان روی پرده رفت. این فیلم پروانه زرین کارگردانی را دریافت کرد.
غلامرضا رمضانی فیلمهای سینمایی "قفلساز"، "حیات"، "بازی"، "چرخ" و "عبور از تله" را برای مخاطب کودک و نوجوان کارگردانی کرده است.
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