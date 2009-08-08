تشکیل شورایعالی زیارت در مشهد برای ساماندهی گردشگری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عفت شریعتی ظهر شنبه در نشست 30 تن از جوانان نخبه استان با مسئولان افزود: نمایندگان مجلس به منظور انجام شایسته تر وظایف خود نیازمند مشورت و ارائه پیشنهاد از سوی نخبگان و جوانان هستند که دفتر ارتباطات مردمی نمایندگان مجلس نیز به همین منظور فعالیت می کند؛ اما هنوز ارتباط مستمر و صمیمی میان جوانان و نمایندگان مجلس آن گونه که شایسته مشهد مقدس باشد، محقق نشده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به اهمیت ادغام وزاتخانه ها در ارتقای بازدهی و تقویت مسائل نظارتی گفت: از نظرات جوانان و نخبه ها در خصوص ادغام وزارتخانه ها استقبال می کنیم.

شریعتی گردشگری را از دغدغه های مجلس هفتم و هشتم در مورد مشهد مقدس معرفی کرد و افزود: اختصاص ردیف بودجه اختصاصی به مشهد مقدس، گامی مثبت در راستای بهبود وضعیت گردشگری در این شهر است که باید تقویت شود.

وی از تشکیل شورای عالی زیارت در مشهد برای ساماندهی گردشگری زیارتی در کشور خبر داد و گفت: محوریت این شورا، مشهد مقدس خواهد بود.

شریعتی ضمن تاکید بر ادامه این نشستها با رویکرد بررسی مباحث به صورت تخصصی، خواستار تدوین تقویم این جلسات و برگزاری نشست های مشورتی با دستور مشخص شد.

امیرحسین قاضی زاده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این نشست، وظیفه مجلس را بررسی و رصد کردن شاخص ها و سیاستهای کلان کشور و نظارت بر اجرای آنها خواند و افزود: این نشست به عنوان نقطه عطفی در ارتباط میان نمایندگان مردم مشهد در مجلس و جوانان مشهد و خراسان رضوی خواهد بود که باید با نگاه تخصصی و در راستای اجرای وظایف ذاتی مجلس برنامه ریزی شود و ادامه یابد.

هادی طالبیان رئیس سازمان ملی جوانان خراسان رضوی و مشاور استاندار در امور جوانان در پایان این نشست ضمن اشاره به برنامه های هفته جوان از برگزاری نشستهای هم اندیشی جوانان و نخبه ها با مسئولان ارشد استان در طول سال خبر داد و افزود: این جلسات با نگاه بررسی مسایل استان، برنامه ریزی خواهد شد.