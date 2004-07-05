  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۵ تیر ۱۳۸۳، ۱۵:۲۳

در رشته شبيه سازي مسابقات جهاني روبوكاپ پرتغال

امير كبير اول ، تهران سوم

تيم روبوكاپ دانشگاه صنعتي امير كبير در مسابقات روبوكاپ 2004 پرتغال در رشته شبيه سازي سه بعدي فوتبال قهرمان جهان شد.

به گزارش سرويس دانشگاهي خبرگزاري "مهر" تيم آريا از دانشگاه صنعتي امير كبير موفق شد از بين 15 تيم شركت كننده در مسابقات روبوكاپ در رشته شبيه سازي سه بعدي فوتبال مقام قهرماني را كسب كند.

بنابر اين گزارش در رشته شبيه سازي سه بعدي فوتبال تيم "AT-HUMBOLDT" از كشور آلمان دوم و تيم روبوكاپ دانشگاه تهران سوم شد.

امير حسين شريف، حميد باقي، مجتبي سلگي، احمد نيك آبادي، حسام منتظري، سجاد مرادي، سيد علي ركني، امير قادري، سعيد آخوندي و اميد مولا اعضاي تيم دانشگاه صنعتي امير كبير بودند. سرپرستي تيم دانشگاه امير كبير را دكتر محمد كاظم اكبري رئيس دانشكده كامپيوتر و فناوري اطلاعات بر عهده داشت. 

کد مطلب 92581

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها