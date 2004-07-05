امير كبير اول ، تهران سوم

به گزارش سرويس دانشگاهي خبرگزاري "مهر" تيم آريا از دانشگاه صنعتي امير كبير موفق شد از بين 15 تيم شركت كننده در مسابقات روبوكاپ در رشته شبيه سازي سه بعدي فوتبال مقام قهرماني را كسب كند.

بنابر اين گزارش در رشته شبيه سازي سه بعدي فوتبال تيم "AT-HUMBOLDT" از كشور آلمان دوم و تيم روبوكاپ دانشگاه تهران سوم شد.

امير حسين شريف، حميد باقي، مجتبي سلگي، احمد نيك آبادي، حسام منتظري، سجاد مرادي، سيد علي ركني، امير قادري، سعيد آخوندي و اميد مولا اعضاي تيم دانشگاه صنعتي امير كبير بودند. سرپرستي تيم دانشگاه امير كبير را دكتر محمد كاظم اكبري رئيس دانشكده كامپيوتر و فناوري اطلاعات بر عهده داشت.