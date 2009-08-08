مرکز بین المللی علوم پزشکی بم در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد

محمد زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مرکز بین المللی علوم پزشکی شهرستان بم در سال جاری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد.

وی همچنین از راه اندازی مرکز پرورش و استعدادیابی دانشجویان خلاق در این مرکز خبر داد.

زاهدی در ادامه از ره اندازی مرکز "MRI" در شهرستان بم خبر داد و گفت: این مرکز به پیشرفته ترین تجیهزات پزشکی مجهز می باشد.

وی عنوان کرد: در این مرکز دستگاههای "MRI"، تنفس مصنوعی، رادیولوژی، ماشین بی هوشی، ماموگرافی و سنگ شکن کلیه وجود دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خاطرنشان کرد: این مرکز در زیر بنای دوهزار و 800 متر مربع و صرف پنج میلیون دلار با کمک دولت اسپانیا و مردم ساخته شده است.