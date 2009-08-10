شرایط برگزاری جشنواره فیلم کوتاه دفاع مقدس فراهم شده است

حجت الاسلام علی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بهره مندی از توانمندی های هنرمندان جوان در عرصه فیلم کوتاه، ایجاد زمینه رشد و بالندگی استعدادهای این قشر پنجم مهرماه امسال به مدت دو روز در فرهنگسرای آیینه اراک برگزار می شود.

وی ترسیم خاطرات شهدا، حالات پدران، مادران و فرزندان شهدا به هنگام بازگشت پیکر شهدا، زندگی جانبازان شیمیایی و قطع نخاعی و نقش همسران رزمندگان در حال حضور آنان در جبهه ها را از جمله موضوعات فیلمهای کوتاه این جشنواره عنوان کرد.

وی افزود: خاطرات طنز رزمندگان در جبهه ها، نقش زنان در پشتیبانی از جبهه، نقش معلمان، استادان، پزشکان، پرستاران و بیمارستانهای استان در خدمات رسانی به جبهه ها، هنرمندان و تاثیر آثار هنری وی در ترغیب حضور جوانان در جبهه ها، انتظار خانواده شهدا از مسئولان، جوانان و جامعه از دیگر موضوعهای این جشنواره است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی، ترسیم نقش هنرمندان، ورزشکاران و نخبگان جانباز، نقش صنعت و کارخانجات استان در دوران هشت سال دفاع مقدس را از دیگر محورهای فراخوان این جشنواره مطرح کرد.

وی گفت: سومین جشنواره فیلم کوتاه دفاع مقدس در دو بخش مسابقه شامل فیلمهای کوتاه تولیدی داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی است و بخش جنبی جشنواره شامل فیلم های کوتاه با موضوع دفاع مقدس و آثار برگزیده خواهد بود.

هاشمی آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره را بیست و پنجم شهریور ماه امسال اعلام کرد و افزود: همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره از صاحبان آثار برتر تجلیل می شود.

سومین جشنواره فیلم کوتاه دفاع مقدس به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مرکزی برگزار می شود.