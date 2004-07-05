كشور هاي اسلامي بايد به عراق نيرو بفرستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، عبدالله احمد بداوي نخست وزير مالزي و رئيس سازمان كنفرانس اسلامي در گفتگو با خبرگزاري رسمي اين كشور گفت : نظر من اين است كه ما بايد كشورهايي را كه توانايي انجام اين كار را دارند را تشويق كنيم به ويژه كشورهايي كه در اين منطقه فاصله چنداني با عراق ندارند.



وي با اشاره به اين مطلب كه نزديكي جغرافيايي مشكلات تداركاتي براي اعزام نيرو به عراق را تسهيل خواهد كرد خاطرنشان كرد مالزي خود امكان اعزام نيرو به عراق را بررسي نكرده است .



بدواي تاكيد كرد كه مطمئنا ما جلوي كساني كه مي خواهند اين كار را انجام دهند، نخواهيم گرفت.

نخست وزير مالزي با تاكيد بر اين موضوع كه آيا اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي مايل به شركت در نيروهاي چندمليتي در عراق هستند يا نه؟ گفت: آنها در وهله اول بايد مطمئن شوند كه وضع امنيتي درعراق بهبود خواهد يافت يا نه؟



وي گفت : اگر وضعيت درعراق بسيار بي ثبات باشد و خشونت و بمب گذاري در اين كشور ادامه يابد اين امر تصميم كشورها براي مشاركت در نيروهاي چندمليتي را بسيار مشكل خواهد كرد.



عبدالله احمد بداوي تاكيد كرد كه مالزي مايل است كه در بازسازي عراق بويژه بازسازي تاسيسات زيربنايي ويران شده اين كشور مشاركت كند .



از سويي سخنگوي نخست وزير مالزي در گفتگو با خبرگزاري فرانسه گفت: نخست وزير مالزي ناظر بر وضعيت عراق است و هر درخواستي از سوي سازمان ملل براي اعزام نيرو به عراق را بررسي خواهد كرد .



مالزي كه از مخالفان سرسخت حمله آمريكا به عراق بود پس از واگذاري قدرت در عراق خواستار ايفاي نقش سازمان ملل در انتقال سياسي و بازسازي عراق شد.

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