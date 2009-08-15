کتابهایی درباره فیلم و فلسفه به زیر چاپ رفت

محمد شهبا مترجم آثار سینمایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: کتاب "فیلم فلسفه و علوم شناختی" به تازگی مجوز نشرش دریافت کرده و به زودی روانه بازار می‌شود. این کتاب توسط انتشارات مهر نیوشا به زیر چاپ رفته است و تا اواخر هفته جاری در بازار توزیع می‌شود.

وی همچنین از تجدید چاپ کتاب "درآمدی بر هالیوود جدید" خبر داد و گفت: این کتاب از جف کینگ هم اخیراً به چاپ دوم رسیده و تا چند روز دیگر توسط نشر هرمس توزیع می‌شود. در این کتاب سینمای هالیوودی در سالهای اخیر از سه دیدگاه سبک فیلم، زمینه صنعتی و زمینه اجتماعی‌ ـ تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است.

شهبا پیشتر هم چندین کتاب در زمینه سینما ترجمه و منتشر کرده بود که از آن میان می‌توان به "تحلیل فیلم راننده تاکسی" (امی توبین)، "ماجرای نیمروز" (فیلیپ دراماند)، "عناصر سینما" (استفان شارف)، "سینما چیست" (آندره بازن) و"نظریه‌های روایت" (والاس مارتین) اشاره کرد.

این مترجم آثار سینمایی و مدرس دانشگاه در حال حاضر ترجمه جلدهای دیگری از مجموعه " تک نگاری فیلم" را در دست دارد.