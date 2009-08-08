61 درصد روستاهای استان زنجان از راه آسفالت برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامرضا سقندلی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همچنین بیش از 68 درصد روستاهای بالای 20 خانوار استان زنجان از راه آسفالت برخوردار است در خصوص وضعیت راههای روستائی استان زنجان افزود: در حال حاضر بیش از 92 درصد از روستاهای بالای 20 خانوار از راه مناسب برخوردار هستند که شامل راه شنی و آسفالته است.

وی با یادآوری اینکه تاکنون 61 درصد از کل راههای روستائی استان و 68 درصد از روستاهای بالای 20 خانوار آسفالت شده اند، ادامه داد: ارتقاء راههای روستائی دسترسی به راه شنی و تبدیل شنی به آسفالته از اقدامات مهم این اداره کل در حوزه راههای روستائی است که عمدتا در روستاهای بالای 50 خانوار صورت گرفته است که امیدواریم بتوانیم براساس برنامه 5 ساله پنجم، راههای روستائی بالای 20 خانوار را نیز تحت پوشش قرار دهیم.

سقندلی میزان اعتبارات هزینه شده در سال 87 در راههای روستائی را 9 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اعتبار مصوب امسال 10 میلیارد تومان است که از محل اعتبارات استانی و ملی تأمین خواهد شد.