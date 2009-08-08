محدودیت مالی پارس جنوبی در پشتیبانی از تیم فوتبال شاهین بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه مشاور مدیرعامل سازمان منطقه ویژه در امور اجرایی ظهر شنبه در جمع شماری از خبرنگاران گفت: مدیریت جدید سازمان منطقه ویژه در ابتدای شروع به کار خود با بررسی اعتبارات مصوب ورزش در حضور هیئت مدیره باشگاه شاهین بوشهر و مسئولان ورزش سازمان متوجه می شود که متاسفانه هیچ بودجه ای نیز برای پشتیبانی تیم شاهین بوشهر در سیستم مالی این سازمان لحاظ نشده است.

سید پیروز موسوی افزود: این موضوع با برگزاری چهار جلسه طولانی و در حضور مسئولان ورزش وزارت نفت بررسی شد اما به دلیل عدم پیش بینی و عدم تصویب بودجه مورد نیاز حل و فصل نشد.

وی با بیان اینکه مشخص نیست مبلغ 50 میلیارد ریال اعتبار بر اساس چه برآوردی اعلام شده است، اظهار داشت: طبق اطلاعات موجود نمایندگان مجلس و مسئولان استان بوشهر مبالغ مختلفی مانند 35 میلیارد، 10 میلیارد، 45 میلیارد و 50 میلیارد ریال اعتبار را در قالب بودجه مورد نیاز به ریاست جمهوری و وزارت نفت اعلام کرده اند.

مشاور مدیرعامل سازمان منطقه ویژه در امور اجرایی افزود: در عین حال سازمان منطقه ویژه پس از پیگیری ها و اخذ مجوزهای لازم مبلغ 12 میلیارد و 500 میلیون ریال را در سال جاری برای تیم شاهین بوشهر در نظر گرفته و مقرر شده در دو مرحله پرداخت شود.

موسوی با تاکید بر اینکه در مرحله اول پنج میلیارد ریال از این اعتبار در هشتم مردادماه به حساب تربیت بدنی استان بوشهر واریز شده است، تصریح کرد: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به مدیرکل تربیت بدنی استان اعلام کرده درصورتی که تربیت بدنی استان بوشهر نامه ای از دبیرخانه بند (ب) سازمان تربیت بدنی مبنی بر پرداخت مبلغ هفت میلیارد و 500 میلیون ریال از محل 30 درصد بودجه بند یک ماده 117 به این سازمان ارائه کند، این وجه در مرحله دوم پرداخت می شود.

موسوی با اشاره به اینکه طبق اسناد و مدارک موجود و بر اساس قوانین مصوب تیم شاهین بوشهر وابستگی مدیریتی به سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ندارد، تصریح کرد: این سازمان از چگونگی جذب بازیکن، قراردادها و مبالغ پرداخت شده به آنها اطلاعی ندارد و حتی یک بار نیز در خصوص شرایط و وضعیت بازیکنان تیم شاهین بوشهر از نظر فنی و آمادگی و چگونگی اداره تیم تماسی با مدیران سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برقرار نشده است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص تصویب و ابلاغ مبلغ 50 میلیارد ریال از طرف وزارت نفت به مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تاکید کرد: چنین موضوعی به هیچ عنوان صحت ندارد و چنین دستوری از طرف وزیر نفت و یا مدیرعامل شرکت ملی نفت به دلیل مشکلات و محدودیت های قانونی به صورت کتبی یا شفاهی صادر نشده است.