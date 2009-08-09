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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۴۵

شهرستان بم بیشترین نرخ بیکاری در کرمان را دارد

شهرستان بم بیشترین نرخ بیکاری در کرمان را دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان کار و امور اجتماعی کرمان گفت: بیشترین نرخ بیکاری کرمان در شهرستانهای بم و عنر آباد است.

سیدجواد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در حال حاضر نرخ بیکاری در استان کرمان 9.6 درصد است که نسبت به میانگین کشور 1.3 کمتر است.

وی گفت: بیشترین نرخ بیکاری استان کرمان در شهرستانهای بم و عنبرآباد ثبت شده است.

وی بیان کرد: دلایل بالا بودن نرخ بیکاری در شهرستان بم وقوع زمین لرزه در این شهر است که عدم تمایل افراد بیکار به خصوص فارغ التحصیلان به کارهای کشاورزی این مسئله را تشدید کرده است.

منصوری اضافه کرد: کمترین نرخ بیکاری در کرمان نیز مربوط به شهرستان راور است که دلایل اصلی آن گرایش به سمت صنایع دستی به خصوص فرش بافی در این شهرستان است.

وی خواستار فرهنگسازی در خصوص کارآفرینی در بین اقشار بیکار شد و گفت: تمایل به سمت صنایع دستی به خصوص در شهرستانهای جنوبی استان کرمان می تواند در کاهش نرخ بیکاری بسیار تاثیرگذار باشد.

کد مطلب 925841

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