اعتلای فرهنگی و تعمیق باورهای دینی از مهمترین ماموریتهای جهاددانشگاهی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید پورعلی ظهر شنبه در مراسم افتتاح خبرگزاری قرآنی ایران شعبه زنجان، افزود: آنچه که امروز در زمینه فعالیتهای جهاد دانشگاهی شاهد آن هستیم تحقق و تعمیق بسیاری اهداف تبین ده برای جهاد دانشگاهی است.

وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی به عنوان انقلابی در توسعه علم و فناوری گامهای موثری برداشته است، ادامه داد: جهاد دانشگاهی در عرصه سلولهای بنیادی، مبارزه با سرطان و درمان آن و فعالیتهای پژوهشکده رویان گام های موثری برداشته و روند تعالی آن در حال حاضر در حال توسعه است.

پورعلی با یادآوری اینکه تبدیل علم به فرهنگ برای ایران اسلامی با تمدن بسیار کهن بسیار مهم و اساسی است، افزود: ترویج علم و علم آموزی و گرایش به خطرپذیری یک امر مطلوب و در ارتباط با منافع ملی است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی حضور این نهاد در عرصه اطلاع رسانی را براساس احساس یک نوع نیاز در زمینه اطلاع رسانی دانست و افزود: فعالیت خبرگزاری های ایسنا و ایکنا بستر مناسبی در زمینه اطلاع رسانی در کشور ایجاد کرده است.

.پورعلی، به فعالیتهای خبرگزاری قرآنی "ایکنا" اشاره کرد و افزود: رویکرد اخبار این خبرگزاری محور قرآنی است.

وی افزود: ضرورت فعالیت های خبری و عرصه اطلاع رسانی و بردن قرآن به متن زندگی مردم از طریق تبلیغ با شیوه های نوین ایجاب کرد تا خبرگزاری قرآنی در فضای مجازی شروع به کار کند.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی با تاکید براینکه اسلام دین صلح و رافت است، افزود: در زمان حاضر بسیاری از رسانه های جهان متاثر از قدرت سیاسی و غرض ورزی، تصاویری از تعالیم اسلامی ترسیم می کنند که اسلام را دین خشونت معرفی کنند.

پورعلی، گفت: باید تلاش شود تصویری از دین و تعالیم اسلامی به جهانیان ارائه شود تا بر ذهنیت مردم جهان تاثیر مثبتی داشته باشد.

وی، با بیان اینکه قرآن حبل المتین جهان اسلام است، افزود: نزدیکی به قرآن و تعالیم قرآنی موجب تضمین و تقویت جامعه اسلامی می شود.

