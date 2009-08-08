1484 فقره انشعاب غیرمجاز آب در استان زنجان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اردوان سلطانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: به منظور مدیریت عرضه و تقاضا و کاهش آب به حساب نیامده و با تلاش و همت مستمر همکاران بیش از 1484 فقره انشعاب غیرمجاز در استان شناسایی و تبدیل به مجاز شده است.

وی ادامه داد: در سال 87 تعداد 1145 فقره انشعاب غیرمجاز به هشت مجاز تبدیل شده است و در چهار4 ماهه اول سال جاری نیز این تعداد به 339 فقره رسیده است.

سلطانی همچنین پیمایش خانه مشترکین تحت پوشش را از برنامه های آینده شرکت آب و فاضلاب استان زنجان عنوان کرد و رعایت و تحقق آن جهت کلیه مشترکین را تنها از راه اصلاح الگوی مصرف دانست و افزود: تعریض تعداد پنج هزار کنتور خراب در سال گذشته علاوه بر افزایش دقت اندازه گیری به صورت غیر مستقیم سبب صرفه جویی مشترکین شده است.

معاون خدمات مشترکین و در آمد شرکت آب و فضلاب استان زنجان گفت: در ادامه سامان بخشی و نصب کنتور جهت فضای سبز با تعامل سازمانها و پارکها و فضای سبز استان و ممیزی مجدد کلیه ادارات، اماکن دولتی، ورزشی، آموزشی، خصوصی و عمومی و تعویض کنتور آنها همچنین ممیزی کلیه مشترکین خانگی معاف و زیر الگوی مصرف را در جهت واقعی کردن مصرف از برنامه های آتی شرکت آب و فاضلاب در معاونت خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان زنجان دانست و گفت: انشعاب استان در آینده ای نزدیک به یاری خدواند و همت و تلاش مسئولان شاهد عملیاتی شدن این برنامه ها خواهد بود.