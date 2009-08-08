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۱۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۴۹

مستند "عاشق آمریکا بودن" از شبکه‌های دو و سحر پخش می‌شود

مستند "عاشق آمریکا بودن" از شبکه‌های دو و سحر پخش می‌شود

مستند "عاشق آمریکا بودن" به تهیه‌کنندگی محمد شکیبانیا با موضوع زندانیان گوانتانامو به سفارش سیمای فرانسه شبکه سحر تولید شده و علاوه بر پخش از این شبکه از شبکه دو هم روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند "عاشق آمریکا بودن" به شرح حال دو مسلمان تبعه انگلیس به نام‌های معظم بیگ و شفیق رائول می‌پردازد که به جرم همکاری با القاعده مدت دو سال در زندان مخوف گوآنتانامو زندانی بوده و پس از آزادی از زندان، خاطرات خود از گوآنتانامو و شکنجه‌هایی که در این مدت متحمل شده‌اند را بازگو می‌کنند.

به گفته محمد شکیبانیا تهیه‌کننده این برنامه آماده پخش از شبکه‌های سحر و دو است. حسین شریف کارگردان و تدوینگر این مستند است و دیگر عوامل آن عبارتند از حبیب خزائی‌فر آهنگساز، حامد شیشه‌گر تصویربردار و هومن صالح صدابردار.
 

کد مطلب 925847

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