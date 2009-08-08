به گزارش خبرنگار مهر، مستند "عاشق آمریکا بودن" به شرح حال دو مسلمان تبعه انگلیس به نامهای معظم بیگ و شفیق رائول میپردازد که به جرم همکاری با القاعده مدت دو سال در زندان مخوف گوآنتانامو زندانی بوده و پس از آزادی از زندان، خاطرات خود از گوآنتانامو و شکنجههایی که در این مدت متحمل شدهاند را بازگو میکنند.
به گفته محمد شکیبانیا تهیهکننده این برنامه آماده پخش از شبکههای سحر و دو است. حسین شریف کارگردان و تدوینگر این مستند است و دیگر عوامل آن عبارتند از حبیب خزائیفر آهنگساز، حامد شیشهگر تصویربردار و هومن صالح صدابردار.
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