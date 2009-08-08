به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم تجلیل از خبرنگاران که صبح امروز شنبه از سوی حزب موتلفه اسلامی در هتل انقلاب تهران برگزار شد ، تعدادی از خبرنگاران به تشریح دیدگاه های خود در خصوص انتخابات اخیر و بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران پرداختند و اعضای حزب موتلفه نیز به سخنان برخی خبرنگاران درباره وقایع اخیر واکنش نشان دادند.

انبارلویی در ابتدای این مراسم با بیان اینکه ما در دهه چهارم حیات انقلاب اسلامی هستیم، گفت: تازه ترین رویدادی که با آن در روزهای اخیر مواجه بودیم انتخابات ریاست جمهوری دهم بود که مدل رقابت در این انتخابات مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: یکی از اهداف مدل رقابت در دموکراسی های متداول امروز تامین امنیت ملی است، که باید پرسید آیا در انتخابات اخیر این موضوع محقق شد یا خیر؟

رئیس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی در ادامه گفت: در انتخابات اخیر دو فاکتور رای اکثریت و التزام عملی به آن رعایت نشد و درنتیجه منجر به اغتشاشات گردید.

متاسفانه شاهد بودیم که یک ضلع در انتخابات به ضلع دیگر می گوید که شما دروغگو و متقلب هستید و ضلع مقابل نیز در پاسخ می گوید شما وابسته به بیگانگان، اشراف زاده و آلوده دامن هستید

رئیس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی همچنین گفت: در آستانه انتخابات اخیر فکر می کردیم رقابت اخلاقی خواهیم داشت اما متاسفانه شاهد بودیم که یک ضلع در انتخابات به ضلع دیگر می گوید که شما دروغگو و متقلب هستید و ضلع مقابل نیز در پاسخ می گوید شما وابسته به بیگانگان، اشراف زاده و آلوده دامن هستید. در این جریان اگر این ضلع پیروز شود خواهند گفت دیکتاتورها پیروز شده اند و اگر آن ضلع دیگر به پیروزی برسد می گویند اشراف زاده ها و آلوده دامن ها به پیروزی رسیده اند.

انبارلویی تاکید کرد: این ادبیات ما را به سمتی هدایت می کند که اقتدار و امنیت ملی را به خطر خواهد انداخت و من از یک ضلع نقد نمی کنم بلکه نقد ادبیات دو ضلع رقیب در انتخابات مد نظرم است.

وی اضافه کرد: در دموکراسی ها ما به هر دو ضلع نیازمندیم چرا که پایه وسنت دموکراسی وجود اضلاع مختلف است.

انبارلویی خطاب به خبرنگاران حاضر گفت: در این شرایط اصحاب رسانه می توانند به سمت وحدت حرکت کنند چرا که در غیر این صورت دشمن در شکاف هایی که خود طراحی کرده دو ضلع رقیب را در مقابل یکدیگر قرار خواهد داد.

رئیس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی افزود: هیچ نظامی برای برقراری امنیت خود با کسی شوخی ندارد و پس از وقایع 11 سپتامبر نیز شاهد رفتاری متفاوت در داخل و خارج از آمریکا هستیم.

انبارلویی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه تعدادی از دوستان بیگناه ما اکنون در زندان هستند، گفت: اینهایی که شما می فرمایید انگار عده ای آدم عارف و فیلسوف بوده اند و اینها را به زندان انداخته اند، البته اینگونه نیست و قانون در خصوص این افراد حکم می کند و ما دست خارجی ها را در رقابت ها می بینیم.

وی ادامه داد: نظام چشم بیداری دارد و بنده نمی خواهم بحث کودتای مخملی را پیش بکشم.

رئیس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به دادگاه متهمان حوادث اخیر گفت: این دادگاه 3 لایه دارد که یک لایه آن سیاسی، لایه دیگر منافقین و لایه ای از آن نیز به کسانی مربوط می شود که به هیچ وجه منافق نیستند و فقط با سرویس های اطلاعاتی آمریکا رابطه داشته اند لذا بهتر است در مورد این افراد اینگونه حرف نزنیم و نگوییم که اینها بیگناه هستند چرا که وقتی عکسی به قیمت 200 دلار فروخته می شود این به آن معناست که با 200 دلار خود را به اجانب می فروشند.

انبارلویی در واکنش به این مباحث که گفته می شود افراد متهم در دادگاه تحت فشار اعتراف کرده اند، تصریح کرد: یعنی در بین این افراد یک نفر قهرمان هم پیدا نمی شود، چرا که اگر یکی از آنها بگوید که من کیفرخواست خود را قبول ندارم قاضی می پذیرد.

در ادامه این مراسم بادامچیان عضو حزب موتلفه اسلامی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از غروب روز 22 خرداد این قضایا شروع شد و آقای موسوی اعلام کرد که من پیروز انتخابات هستم و هر کس غیر ازاین را بگوید تقلب شده است. لذا آقای موسوی خلاف قانون عمل کرد چرا که قبل از اعلام نتایج قطعی انتخابات مطرح کردن بحث تقلب به معنای متهم کردن خود و نظام است.

وی افزود: از فردای آن شب تظاهرات شروع شد که البته در گرجستان هم همین اتفاق افتاد.

بادامچیان خطاب به خبرنگاری که معترض به سخنان وی مبنی بر حرکت روزنامه اعتماد در خط آمریکا شد، گفت: وقتی بنده این سخن را به زبان می آورم روشن است که چرا چنین مطلبی را عنوان می کنم چون مطالب این روزنامه آب به آسیاب دشمن ریختن است.

این نماینده مجلس گفت: پیشنهاد بنده این است که با توجه به اتمام دوران انتخابات که ادبیات رقابتی در آن وجود داشت اکنون فصل جدیدی را آغاز کنیم و ادبیات دیگری را برگزینیم.

وی در ادامه خطاب خبرنگاری که یاد و خاطره امام خمینی (ره) را با این جمله گرامی داشت که ایشان در سال 57 زمانی که رژیم پهلوی همه رسانه ها را از ایشان گرفته بود با بی بی سی و سی ان ان مصاحبه کرد، تصریح کرد: از مصاحبه امام در سال 57 با بی بی سی و سی ان ان استفاده نکنید چرا که اگر امروز تعداد خبرنگار و عکاس برای بی بی سی و سی ان ان مطالبی را تهیه و سپس مخابره می کنند آیا می شود نام این افراد را خبرنگار گذاشت. امام خمینی (ره) در یک مقطع خاص این اقدام را انجام دادند.

بادامچیان در پاسخ به این سئوال که آیا شما به این تئوری اعتقاد دارید که انقلاب فرزندان خود را می خورد گفت: بنده در کتاب انقلاب اسلامی توضیح داده ام که انقلاب فرزندان خود را نمی خورد بلکه پالایش می کند لذا انقلاب فرزند پرور است نه فرزند خور.

در ادامه این مراسم حمید رضا ترقی معاون بین الملل دبیرکل موتلفه اسلامی اظهار داشت : ما به یک منشور اخلاقی خبرنگاری در کشور نیازمندیم که یقیقا می تواند نقش بسیار مهمی در پاسداری از این حرفه مهم و حرکت در مسیر اطلاع رسانی صادقانه و مفید برای جوامع بشری داشته باشد و اگر خبرنگاران به چنین منشور اخلاقی پایبند نباشند تردیدی نخواهیم داشت که این رکن پنجم هر کشوری به ستون پنجم آن کشور مبدل خواهد شد و این خطرناک است.

وی افزود: اگر این رکن تحکیم بخش به ستون پنجم نظام تبدیل شود برخلاف منافع نظام خواهد بود چرا که نقش امروز خبرنگاران در انعکاس صادقانه صحیح و منطقی اخبار و اطلاعات در تصمیم سازی احزاب گروه ها، مردم و مسئولان نقش بسزا، خطیر و مهمی است و اگر انحراف و یا کج روی در احزاب دیده می شود باید آن را ناشی از نوع چیدمان پدیده های خبری توسط خبرنگاران دانست.

ترقی ادامه داد: آنچه در حوادث اخیر کشورمان رخ داد و از آن تلاش برای انقلاب مخملین شده از نگاه کلان و رهبری نظام قابل توجه است و البته باید گفت که این نوع تحرکات به گونه ای نیست که بتواند روند انقلاب را کند و یا منحرف کند.

وی خاطر نشان کرد: ما هنوز به این نتیجه نرسیده ایم که سران اصلاحات مبانی این انقلاب را طراحی کرده اند و ما منتظر نتیجه نهایی قانون هستیم چرا که نشانه ها ونمونه های آن در کشورهای منطقه رخ داده و البته کپی آن هم در کشور ما واقعا عملی شده است ولی این موضوع که امکان چنین چیزی در کشور ما وجود داشته باشد یا خیر شرایط اجتماعی و مردمی ما اجازه چنین اتفاقی را نمی دهد.

ترقی تصریح کرد: ما از اینکه ریزشی در نظام صورت بگیرد خوشحال نیستیم اما طبع انقلاب این است که در مسیر رسیدن به آرمانهای خود همه، توان و کشش لازم را ندارند.

وی با تاکید بر اینکه آینده ای درخشان را برای نظام و ایران پیش بینی می کنیم گفت: کاملا بر این باوریم که اقتدار نظام این چالش ها و نوسانات موجود در کشور را پشت سر می گذارد ولی نقش خبرنگاران در ایجاد آرامش در کشور و ارائه تحلیل درست و واقع بینانه به مردم نقشی است که به عنوان یک وظیفه شهروندی باید آن را انجام دهند و واقعیات را به مردم منعکس کنند و آن را با منافع گروهی تلفیق نکنند چرا که طبیعتا آثار آن برای کل جامعه مضر می باشد.

در ادامه این مراسم بادامچیان تاکید کرد: ما هیچ گاه از سوی نظام صحبت نمی کنیم بلکه از جانب حزبی که مدافع نظام است سخن می گوییم.

وی در پاسخ به سئوالی درباره رویکرد حزب موتلفه نسبت به هاشمی رفسنجانی خاطر نشان کرد: ما به هاشمی رفسنجانی احترام می گذاریم و مواضع حزب موتلفه نسبت به شخصیت های سیاسی مطابق با مواضع آنان با خط ولایت و نظام است و احترام همه را نگاه می دارد.

بادامچیان در پاسخ به سئوال دیگری درباره نظر حزب موتلفه درباره اسفندیار رحیم مشایی تصریح کرد: راجع به انتصاب مشایی هنوز هم شکایت داریم و معتقدیم رئیس جمهور می تواند از وی در مناصب دیگری استفاده کند.