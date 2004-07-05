نيكبخت را به بازي چهارشنبه مي رسانيم

به گزارش خبرنگار" مهر" كامران منزوي معاون ورزشي وسخنگوي باشگاه استقلال با بيان مطلب فوق خاطرنشان كرد: اينكه گفته مي شود بعد ازشكست استقلال درفينال جام حذفي اميرقلعه نويي ازهدايت اين تيم بركنارمي شود وآقاي" ف. ك" جانشين ايشان مي شود، جنگهاي رواني است كه ازسوي حريف تدارك ديده شده ودرادامه برنامه اي است كه ازاصفهان شروع شده و قراراست درتهران نيزادامه داشته باشد. به همين خاطرازبازيكنان وكادرفني خواسته ايم تا دراين ايام به دورازهرگونه حاشيه تنها به فكر مسايل فني باشند تا درروز چهارشنبه با قدرت هرچه تمامتر مقابل حريف صف آرايي نمايند.

منزوي درادامه درمورد جلسه كميته انضباطي فدراسيون فوتبال خاطرنشان كرد: مديريت باشگاه استقلال با اعتماد كامل به شخص آقاي دادكان ونيزمسوولان كميته انضباطي منتظربرگزاري اين جلسه است وبه راي آن احترام مي گذارد. درعين حال براي برگزاري جلسه كميته انضباطي درروزسه شنبه نيز باتوجه به مراحل آماده سازي تيم وحضوربازيكنان دراردوآمادگي نداريم وبا درخواستي كه ازكميته انضباطي داشته ايم خواستارموكول شدن آن به روزشنبه شده ايم تا با فراغ بال وآرامش كامل به اين قضيه رسيدگي شود.

منزوي درمورد اتفاقات روي داده دراصفهان نيزيادآوري كرد: با توجه به فحاشي وتوهينهايي كه دراصفهان به ما شد، بايد كميته انضباطي به اين موارد نيزرسيدگي نمايد. بهرحال درقوانين قضايي ومدني ما اينگونه اعمال جرم است وفرقي نمي كند ازسوي يك نفريا چند صد نفرصورت گيرد وما با توجه به اعتماد كاملي كه به آقاي دادكان وفدراسيون فوتبال داريم مطمئن هستيم كه به اين مساله با رعايت انصاف رسيدگي خواهد شد.

سخنگوي باشگاه استقلال درخصوص برنامه اي اين باشگاه براي بازي روز چهارشنبه گفت: كادرفني وپزشكان تيم به صورت شبانه روزي تلاش مي كنند تاعليرضا نيكبخت واحدي را براي بازي روزچهارشنبه آماده نمايند وازسوي ديگرآقاي اوليايي با هماهنگي كميته فرهنگي فدراسيون فوتبال برنامه هايي را براي بازي روز چهارشنبه تدارك ديده اند كه فضاي ورزشگاه با نشاط ودرعين حال معنوي باشد وازتنشهاي احتمالي نيزجلوگيري شود. دركناراين برنامه ها ازسوي سازمان تربيت بدني نيزنامه اي بدست ما رسيده كه بايد به منظورپاره اي ازبرنامه ها چهارشنبه صبح جلسه اي داشته باشيم.

وي درپايان ازرسانه هاي گروهي دعوت كرد تا با اطلاع رساني دقيق شرايطي را فراهم آورند كه مسايل حاشيه اي ازاين بازي دورشده وبا آرامش زمينه را براي برگزاري يك ديدارزيبا فراهم كرد.