  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۳۱

رئیس جمهور اوکراین طرح ملی الحاق به ناتو را امضا کرد

رئیس جمهور اوکراین طرح ملی الحاق به ناتو را امضا کرد

رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه فرمان ملی را جهت آمادگی این کشور برای عضویت در ناتو در سال 2010 امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرد که این فرمان روز جمعه برای تسهیل در آمادگی اوکراین در راستای عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی از سوی ویکتور یوشچنکو به امضا رسیده است.

این سند به دولت اوکراین مهلتی یک ماهه برای پیش نویس و پذیرش طرح اقدامی بمنظور اجرای برنامه در سال 2009 می دهد.

همچنین به کابینه دستور داده شده است تا اول دسامبر (سال جاری)، یک پیش نویس برنامه ملی ارائه کند و شیوه یکسانی را در آینده پیگیری نموده تا به اوکراین عضویت در ناتو اعطا شود.

اوکراین از سال 2005 یعنی انتخاب یوشچنکو به ریاست جمهوری در پی عضویت در ناتوست، اما مخالفت روسیه با این امر تاکنون تحقق آن را با موانعی رو به رو کرده است.

کد مطلب 925850

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها