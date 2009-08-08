توسعه نامتوازن بخشهایی از عسلویه حاصل نگاه غیر تخصصی به مدیریت است

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، موسی سوری روز شنبه در بازدید از دانشگاه پیام نور مرکز بین المللی عسلویه تاکید کرد: باید با یک نگاه تخصصی و تدوین چشم انداز بلند مدت متصل به سند چشم انداز 20 ساله، کاری کنیم تا منطقه عسلویه پس از پایان یافتن مخزن گازی پارس جنوبی دچار فروپاشی فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی نشود.

وی با بیان اینکه دانشگاه یکی از سکوهای پرشی است که می توانیم به کمک آن اهداف متعالی سند چشم انداز 20 ساله را محقق کنیم، اظهار داشت: جهت گیری چشم انداز 20 ساله کشور دانایی محور است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس افزود: در آسیب شناسی مدیریت به این نتیجه می رسیم که متاسفانه نگاه پژوهشی و علمی به مدیریت در کشور نهادینه نشده و نگاه غیر حرفه ای و غیر تخصصی به مدیریت هزینه های توسعه را بالا برده است.

سوری با بیان اینکه داشتن بصیرت و درد توسعه مناطق محروم و محرومیت زدایی از ارزش والایی برخوردار است که ریشه در دین و مذهب ما دارد، گفت: بانیان دانشگاه پیام نور مرکز بین المللی عسلویه بذر توسعه دانش، نور و امید را در این منطقه محروم پاشیده اند و محصول آن در آینده نه چندان دور به ثمر خواهد نشست.

وی اظهار داشت: روی آوردن جوانان منطقه محروم عسلویه به تحصیل در مراکز دانشگاهی بلوغ اجتماعی آنها را نشان می دهد.

جابر قاسمی رئیس دانشگاه پیام نور عسلویه گفت: پذیرش دانشجو در این دانشگاه از اسفند ماه سال 86 از طریق سیستم فراگیر شروع شده است.

به گفته وی در حال حاضر بیش از 900 دانشجو در رشته های حسابداری، روانشناسی، شیمی محض، شیمی کاربردی، علوم اجتماعی، علوم اقتصادی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مهندسی صنایع، مهندسی آی تی، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژه در دانشگاه پیام نور مرکز بین المللی عسلویه به تحصیل می پردازند.