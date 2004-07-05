اهداي محل نگهداري آثار هنري به محسن وزيري مقدم

به گزارش خبرنگار تجسمي مهر ، محمد حسن طاهري با ارسال نمابري به دفتر خبرگزاري مهر ، اعلام كرده است ، براي جلوگيري از تشنج فضاي هنري كشور كه ممكن است تاثير سوء بر جوانان علاقه مند به هنر درايران داشته باشد ، ملك شخصي خود را در اختيار محسن وزيري مقدم مي گذارد تا موجب دلگرمي اين هنرمند فراهم شود .

اين اقدام محسن طاهري مقدم ، كه خود از هنرمندان عضور گروه آبي بيكران است ، در حالي صورت مي گيرد كه روز گذشته محسن وزيري مقدم ، از طريق برخي سايت هاي خبري اعلام كرده بود ، با پايان يافتن نمايشگاهش در موزه هنرهاي معاصر تهران چاره اي ندارد ، مگر اينكه آثارش را به دليل در اختيار نداشتن فضاي نگهداري آنها ، در دشت ورامين به آتش بكشد .

شايان ذكر آست آثار اين هنرمند ، از جمله مهمترين و درخشان ترين آثار هنري خلق شده در طي نيم قرن گذشته ايران است و جزئي خلل ناپذير از ميراث فرهنگي معاصر به شمار ميرود كه حفظ و حراست از آنها نيازمند بذل توجه بسيار زيادي است .

محسن وزيري مقدم درسال 1303 درتهران به دنيا آمد و تحصيلات خود را دردانشكده هنرهاي زيباي تهران و آكادمي هنرهاي زيباي رم به پايان رساند . وي در بيست و نهمين دوره دو سالانه ونيز نماينده هنرمعاصر ايران بود . از جمله تاليفات معروف وي نيز كتابهاي شيوه طراحي و انديشه و كار پل كلي است . آثار مجسمه ، نقاشي ، و نقش برجسته هاي محسن وزيري مقدم بين سالهاي 1326 تا 1381 خلق شده اند و نه تنها در ايران بلكه د رسطح جهاني نيز داراي اهميت و اعتباري درخور توجه اند .

لائوراتوركولي وري، منتقد ايتاليائي معتقد است كارهاي نقاشي - بافت محسن وزيري مقدم كه ده سال قبل از آثار بافت جاسپر جونز كشيده شده اند و در دوسالانه ونيز عرضه شده اند ، عامل الهام جاسپر جونز بوده است .

