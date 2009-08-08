به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تشدید رسوایی اقدام غیر قانونی و ضد رسانه‌ای پلیس جمهوری آذربایجان و تلاش‌های پیگیر و مستمر مسئولان سفارت ایران در این کشور، شعبانعلی کیوانی و مسعود واعظی آشتیانی دو برنامه‌ساز صدا و سیما که حدود دو هفته پیش به اتهام واهی اقامت غیر قانونی توسط پلیس آذربایجان بازداشت شده بودند، 15 مرداد از بازداشتگاه باکو آزاد شدند.

آزادی این دو برنامه‌ساز ایرانی پس از اخذ جریمه 750 دلاری از سفارت ایران و منهدم کردن تلاش‌های تحقیقاتی شش ماهه گروه مستند‌ساز شامل 11 حلقه ویدئو و 660 دقیقه راش تصاویر، گفتگو و گزارش از هنرمندان، اساتید و اندیشمندان ادبی، فرهنگی، اجتماعی و... جمهوری آذربایجان که ضرری 50 میلیون تومانی به این گروه مستندساز وارد آورده، انجام شد.

کیوانی تهیه‌کننده و واعظی آشتیانی تصویربردار حدود دو هفته پیش در قالب گروه مستندساز برای تولید مستند "پرتو" (با موضوع بررسی انقلاب ایران از دیدگاه صاحبنظران جمهوری آذربایجان) عازم این کشور شده بودند که هنگام بازگشت به ایران در قطار باکو آستارا از سوی ماموران پلیس در ایستگاه شهر لنکران دستگیر و 15 روز در بازداشتگاه باکو بودند.