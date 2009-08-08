اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه ساعت 9:55 به سردبیری و تهیهکنندگی مهدی ساعی و گویندگی شهین مهینفر از رادیو ایران پخش میشود.
ـ برنامه "دلنوازان" 18 مرداد در رادیون ایران ترانهای با صدای عبدالوهاب شهیدی پخش میکند.
ـ برنامه "بر بال یاد" 18 مرداد در رادیو ایران به شرح زندگی آیت الله شیخ مهدی خالصی از علمای قرن سیزدهم هجری قمری میپردازد.
ـ برنامه "فراسو" 18 مرداد در رادیو سلامت به محدودیتها و کارایی جراحی لیفتینگ صورت و پیشانی میپردازد.
ـ برنامه "پرسش و پاسخ" 18 مرداد با محمدرضا فرتوکزاده چشمپزشک و فوق تخصص قرنیه در رادیو سلامت گفتگو میکند.
ـ برنامه "صدا مشاور" 18 مرداد در رادیو سلامت به موضوع روشهای ترمیمی زیبایی دندان میپردازد.
ـ برنامه "بحث روز" 18 مرداد در رادیو سلامت موضوع انتخاب کفش مناسب را بررسی میکند.
ـ برنامه "گفتگوی پزشکی" 18 مرداد در رادیو سلامت به موضوع کیستهای کلیه و راههای درمان آن میپردازد.
نظر شما