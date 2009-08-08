نبرد دوباره ایران و آمریکا برای کسب عنوان هفتمی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال جوانان روسیه با کسب برتری 3 بر صفر مقابل آمریکا این تیم را به عنوان آخرین حریف تیم ایران در مسابقات معرفی کرد.

دیدار امروز دو تیم روسیه و آمریکا با نتایج (25 بر 19)، (25 بر 18) و (25 بر 18) به پایان رسید. روس‎ها با کسب این برتری آخرین دیدار خود در مسابقات جهانی هند را برای کسب عنوان پنجمی مقابل بلژیک برگزار می‎کنند.

اما دیدار دو تیم‏ ایران و آمریکا نیز به منظور تعیین رده‎بندی تیم‏های هفتم و هشتم مسابقات روز یکشنبه برگزار می‏‎شود. این دومین جدال این دو تیم در مسابقات 2009 جوانان است. شاگردان مصطفی کارخانه در آخرین روز مرحله دوم مسابقات جهانی هند و پس از متحمل شدن دو شکست مقابل کوبا و برزیل در دیداری نزدیک به برتری 3 بر 2 مقابل آمریکا دست یافته بودند.

نخستین مصاف نمایندگان والیبال ایران و آمریکا 4 سال پیش برگزار شد. 4 سال پیش نیز در قالب مسابقات جوانان جهان تیم ایران موفق به شکست 3 بر یک آمریکا شده بود.