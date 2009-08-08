نماینده مهر ؛ فعالترین خبرنگار خبرگزاریهای استان مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین تجلیل از خبرنگاران استان مازندران که ظهر شنبه در دانشکده فنی امام محمد باقر ساری برگزار شد ضمن تجلیل از خبرنگاران برتر و ارائه دهندگان آثار برتر جشنواره مطبوعات مازندران "حسین قربانی میانرودی" به عنوان خبرنگار برتر خبرگزاریهای استان مورد تجلیل قرار گرفت.

سید محمد کریمی، استاندار مازندران در سخنانی در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار استان و کشور خواستار همکاری بیشتر اصحاب رسانه با مسئولان دستگاههای اجرایی استان شد.

وی با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی استان باید عملکرد دستگاهها و اقدامات دولت را از طریق رسانه ها به اطلاع مردم برسانند، خاطر نشان کرد: توسعه همه جانبه در کشور مرهون تلاشهای رسانه هاست.

استاندار مازندران با اشاره به واقف بودن مشکلات خبرنگاران در تهیه اخبار و فراهم سازی رویداد در عین حال سعه صدر، اخلاق نیکو و سخت کوشی را شاخصه خبرنگاران در ایفاء رسالت خطیرشان ذکر کرد.

کریمی با بیان اینکه پیگیر مطالبات حقه خبرنگاران برای تامین رفاه شغلی آنان هستیم، افزود: خانه مطبوعات مازندران قصد دارد با ساماندهی فعالان رسانه ای بر مشکلات قشر فرهنگی و زحمتکش خبرنگاری فائق آید.

استاندار مازندران همچنین با اشاره به قول مساعد شهرداری ساری برای اهداء زمین جهت احداث خانه مطبوعات مازندران در مرکز استان از کمک 200 میلیون ریالی شخص استاندار مازندران برای آغاز ساخت خانه مطبوعات مازندران خبر داد.

مازندران دارای 400 خبرنگار فعال و 50 نشریه و رسانه فعال است.