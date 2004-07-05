30 درصد درآمدهاي دولت از طريق درآمدهاي مالياتي تامين مي شود

به گزارش حبرگزاري مهر، سيدكامل تقوي نژاد افزود: در بخش اقتصادي ، نيروي انساني از بزرگترين سرمايه ها و مهمترين اركان در هر سازمان است كه اگر توانمنديهايي كه انسان دارد به عنوان يك سرمايه تلقي و درجهت پرورش استعداد ها گام برداشته شود قطعات آينده از آن ما خواهد بود.

وي افزود: در برنامه سوم توسعه توانسته ايم در بخش تنظيم انحصارات و خدماتي كردن فعاليتهاي اقتصادي ، واگذاري شركتهاي دولتي ، كوچك كردن حجم تصدي هاي اقتصادي دولت ، تنظيم فصل در آمد و هزينه هاي استاني گام هاي مهمي را برداريم.

وي تصريح كرد: در ماده 59 قانون برنامه ، تشكيل سازمان امورمالياتي كشور پيش بيني شده كه بتواند با گسترش فرهنگ مالياتي و تعميق پايه هاي مالياتي درجهت افزايش در آمدهاي مالي دولت گام بردارد . در بودجه سال 83 نيز پيش نويس شده كه نزديك 30 درصد از در آمدهاي دولت از طريق در آمدهاي مالياتي تامين شود كه خوشبختانه نقش منابع انساني در اين زمينه بارز است.

وي افزود: از 53 هزار ميليارد ريال در آمدي كه دولت از ماليات اخذ مي كند حدود 17 هزارميليارد ريال آن در استانها بايستي تامين شود كه استان بوشهر در اين زمينه گامهاي اساسي برداشته است.

معاون نيروي انساني وتوسعه مديريت گفت: سازمانهاي اموراقتصادي و دارايي استانها به عنوان تسهيل كننده امور تلاش مي كنند كه برنامه هاي توسعه در استان محقق شود.

وي اظهار داشت: ما به عنوان ناظر فعاليتهاي مالي دولت عمل مي كنيم و ذيحسابان ما با استناد به قوانين نه تنها مجري قانوني و مقررات هستند بلكه به عنوان مشاوران اميني مي باشند كه مديران اجرايي را براي انجام وظايفشان به خوبي ياري مي كنند.

تقوي نژاد تاكيد كرد: وزير امور اقتصادي و دارايي در صدد است تا روساي سازمان امور اقتصادي و دارايي در استانها به عنوان نماينده وزارتخانه با تمام اهداف و وظايفي كه دارد عمل نموده و به ويژه بخش سرمايه گذاري خارجي ، روند خصوصي سازي و بورس را در استانها فعال كنند.