مورالس نیز با تاسیس پایگاه نظامی آمریکا در کلمبیا مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی و خبرگزاری فرانسه، در پی مخالفت دولت اکوادور با تمدید مجوز حضور سربازان آمریکایی در پایگاه مانتا، آمریکا از ساخت پایگاه نظامی در کلمبیا خبر داد.

ایالات متحده هدف از این را مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است.

این اقدام در کنار اتهام کلمبیا به ونزوئلا در خصوص حمایت کاراکاس در شورشیان فارک دو مسئله بودند که در چند ماه گذشته روابط کلمبیا را با ونزوئلا و همپیمان این کشور یعنی بولیوی رو به سردی برده، تا جایی که این تنش ها سبب گردید تا چاوز ماه گذشته سفیر خود را از بوگوتا فرا خواند.

در حالی که چاوز اخیرا بر بازگشت سفیر ونزوئلا به کلمبیا تاکید کرده، اما مورالس همچنان خود را یک کشور مخالف سیاست های آلوارو اوریبه رئیس جمهوری کلمبیا و گرایش او به سوی آمریکا می داند.

مورالس صدور مجوز تاسیس پایگاه های نظامی آمریکا در کلمبیا را علت حمله خود به اوریبه عنوان و در عین حال همتای کلمبیایی خود را به خیانت به آمریکای لاتین متهم می کند.

به گفته مورالس، اوریبه به این علت به آمریکا اجازه داده 7 پایگاه نظامی در این کشور تاسیس کند که می خواهد با دولت های چپ گرا در منطقه مقابله کند، دولتهایی که به عقیده او برای گسترش عدالت اجتماعی تلاش می کنند.