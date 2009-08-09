کاهش 20 میلیون لیتری مصرف بنزین

غلامحسین نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه راه اندازی طرح ملی سامانه هوشمند سوخت یکی از مهمترین دستاوردهای دولت نهم بوده است، اظهار داشت: با راه اندازی این طرح برای اولین بار امکان مدیریت و سامان دهی مصرف سوخت در کشور فراهم شد.

وی با بیان اینکه متوسط رشد مصرف سالانه بنزین و گازوئیل در کشور حدود 10 درصد است، تصریح کرد: در صورتی که طرح سامانه هوشمند و عرضه سوخت از طریق کارت هوشمند در جایگاه های کشور راه اندازی نمی شد میزان مصرف بنزین در سالجاری به حدود 90 میلیون لیتر در روز افزایش می یافت.

این مقام مسئول در دولت با اشاره به راه اندازی این طرح در بخش عرضه نفت گاز، تصریح کرد: با عرضه کارتی گازوئیل نیز بدون اعمال محدودیت میزان مصرف این فرآورده نفتی در کشور نیز کاهش یافته است.

به گفته وزیر نفت، در صورتی که طرح سامانه هوشمند گازوئیل راه اندازی نمی شد در سالجاری مجبور به واردات حدود 10 میلیون لیتر در روز گازوئیل بودیم.

ساخت 400 جایگاه جدید CNG تا پایان سالجاری

به گزارش مهر، نوذری در ادامه با اشاره به روند رو به توسعه صنعت CNG در کشور، یادآور شد: CNG صنعت جدیدی در کشور بوده که به تدریج جایگاه واقعی خود را در سبد سوختی کشور باز می کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو 2 گانه سوز و بالغ بر 880 جایگاه CNG در کل کشور فعال است، گفت: تا پایان سالجاری نیز تعداد 400 جایگاه جدید تک منظوره CNG به بهره برداری می رسد.

وزیر نفت با اشاره به این موضوع که متناسب با افزایش تعداد جایگاه های CNG، بومی سازی بسیاری از تجهیزات و قطعات CNG در کشور در حال انجام است، بیان کرد: با حمایتهای صورت گرفته توسط وزارت نفت از سازندگان داخلی هم اکنون نزدیک به 75 درصد تجهیزات مورد استفاده در این صنعت نوپا در کشور بومی سازی شده است.

وی با اشاره به وجود گرایشهایی در بخش خصوصی برای توسعه صنعت CNG در کشور تصریح کرد: پیش بینی می کنیم تا چند سال آینده با ادامه روند موجود صنعت CNG در کشور به طور کامل بومی سازی شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر 9 تا 10 درصد سوخت مصرفی خودروها به CNG اختصاص یافته است، تبیین کرد: در شرایط فعلی معادل 9 تا 10 میلیون لیتر بنزین در کشور CNG مصرف می شود که این موضوع علاوه بر مزیت های زیست محیطی، کاهش واردات را نیز به همراه داشته است.

به گزارش مهر، پیش از این نیز وزیر نفت با اشاره به افزایش تعداد جایگاههای CNG و استقبال مردم از مصرف این سوخت پاک، گفته بود: تاکنون کلیه هزینه های صورت گرفته برای توسعه صنعت CNG از محل کاهش واردات بنزین جبران شده است.