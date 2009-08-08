باخت برای من است و پیروزی برای دیگران/ دوست دارم به تیم ملی کمک کنم

منصور پورحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار تیمش مقابل استیل آذین گفت: تیم ما در دیدار مقابل استیل آذین تیمی نبود که برای برد داخل زمین رفته باشد. متاسفانه در این بازی بازیکنان آنطور که از آنها انتظار می رفت و در تمرینات نشان می دادند، نبودند و نتوانستند بازی خوبی را از خود به نمایش بگذارند.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که ناهماهنگی بازیکنان در دیدارهای ابتدایی لیگ طبیعی است، عملکرد پاسی‌ها در دیدار برابر استیل آذین را تا اندازه‌ای توجیه کرد و افزود: متاسفانه در این بین اشتباهات داوری هم بر جریان بازی تاثیرگذار بود. داور گل اول استیل آذین که در شرایط آفساید به ثمر رسید را پذیرفت اما به راحتی با اعلام یک خطا از پذیرش گل صحیح تیم پاس خودداری کرد. نمی دانم چرا این داور به سادگی مرتکب اشتباه شد، اما امیدوارم این اشتباهات تعمدی نباشد؟!

سرمربی تیم فوتبال پاس همدان با تاکید بر اینکه به عنوان نفر اول کادر فنی این تیم باید نسبت به شکست خانگی سبزپوشان مقابل استیل آذین پاسخگو باشد، افزود: کادر فنی تیم پاس با من است و باید در خصوص عملکرد این تیم پاسخگو باشم. در این شرایط باخت برای من است و اگر پیروزی حاصل شد برای دیگران.

پورحیدری برخلاف دیگر پاسی‌ها اعتقاد ندارد این تیم شایستگی پیروزی مقابل استیل آذین را داشته است. وی در این خصوص گفت: ما در طول 90 دقیقه بازی بیش از 50 تا 60 دقیقه توپ و میدان را در اختیار داشتیم. اما این میدانداری نباید باعث شود که گمان کنیم باید برنده از زمین خارج می شدیم. من فوتبال را از این دید نگاه نمی کنم. شاید در بازی مقابل استیل آذین توپ در اختیار ما بوده است اما نتوانستیم از فرصت‌های خود استفاده کنیم. من به عنوان یک مربی نتیجه تیم خود را می بینم نه آنچه در جریان بازی می گذرد.

وی همچنین تیم پاس را جوان و باانگیزه خواند و در خصوص شرایط تیم استیل آذین گفت: استیل آذین تیمی خوب و پرمهره است. این تیم گرچه در بازی روز جمعه به پیروزی رسید اما هنوز با شرایط آرمانی فاصله دارد و به هماهنگی کامل نرسیده است.

سرپرست پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص شایعه بازگشت دوباره‌اش به این تیم گفت: از سوی فدراسیون فوتبال با من صحبتی نشده است. پس از پایان مرحله انتخابی جام جهانی چندین بار با افشین قطبی تلفنی صحبت کرده‌ام اما در خصوص حضورم در تیم ملی موضوعی مطرح نشد. از سوی فدراسیون فوتبال هم تماسی در این رابطه نداشته‌ام اما ظاهرا آقای اولیایی نشستی با مسئولان فدراسیون داشته و در خصوص بازگشت من به تیم ملی با آنها گفتگو کرده است.

وی تصریح کرد: پیرامون آنچه در نشست اولیایی با مسئولان فدراسیون فوتبال گذشته است، خبر خاصی ندارم و نمی دانم گفتگوهای آنها تا چه اندازه پیشرفته است. مسلما حضور دوباره‌ام در تیم ملی برمی گردد به توافقم مسئولان فدراسیون فوتبال با مدیران پاس همدان. من شخصا به عنوان یک ایرانی به تیم کشورم علاقه دارم و وظیفه خود می دانم به این تیم کمک کنم. اما نمی توانم به خواست خود از تیم پاس جدا شوم و برای این کار باید نظر مثبت مسئولان باشگاهی که با آن قرارداد دارم، جلب شود.