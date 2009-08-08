انتقاد شدید یک دیپلمات ارشد صهیونیستی از نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، "ناداو تامیر" دیپلمات ارشد صهیونیست و سرکنسول این رژیم در بوستون تداوم سیاست های نتانیاهو را موجب آسیب رساندن جدی به روابط استراتژیک اسرائیل با آمریکا، هم پیمان و حامی نخستش دانسته است.

وی با اشاره به نظرسنجی های اخیر در آمریکا، از افزایش بدبینی افکار عمومی این کشور در پی تداوم اختلافات تل آویو - واشنگتن خبر داده است.

پافشاری نتانیاهو بر تداوم سیاست های شهرک سازی و از طرفی تقاضای آمریکا در زمینه توقف فوری شهرک سازی در کرانه باختری به گسترده شدن عمق اختلافات دو جانبه منجر شده بود.