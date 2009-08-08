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۱۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۵۹

انتقاد شدید یک دیپلمات ارشد صهیونیستی از نتانیاهو

انتقاد شدید یک دیپلمات ارشد صهیونیستی از نتانیاهو

سرکنسول رژیم صهیونیستی در بوستون با انتقاد شدید از سیاست های نتانیاهو در قبال واشنگتن، تداوم این سیاست ها را به مصلحت روابط استراتژیک تل آویو با حامی نخست خود ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، "ناداو تامیر" دیپلمات ارشد صهیونیست و سرکنسول این رژیم در بوستون تداوم سیاست های نتانیاهو را موجب آسیب رساندن جدی به روابط استراتژیک اسرائیل با آمریکا، هم پیمان و حامی نخستش دانسته است.

وی با اشاره به نظرسنجی های اخیر در آمریکا، از افزایش بدبینی افکار عمومی این کشور در پی تداوم اختلافات تل آویو - واشنگتن خبر داده است.

پافشاری نتانیاهو بر تداوم سیاست های شهرک سازی و از طرفی تقاضای آمریکا در زمینه توقف فوری شهرک سازی در کرانه باختری به گسترده شدن عمق اختلافات دو جانبه منجر شده بود.

کد مطلب 925913

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