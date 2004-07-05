روي بازيكنان ليگ برتر نظر نداريم

مسعود رضاييان مديرعامل باشگاه فولاد خوزستان با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: برخلاف بسياري ازباشگاههاي ليگ برتري كه اين روزها دغدغه اصلي شان جذب بازيكنان سرشناس واستفاده ازنيروهاي كليدي سايرتيمهاست، باشگاه فولاد با اتكا به داشته ها واعتماد به استعدادهاي جوان خود به استقبال فصل جديد خواهد رفت وتاكنون نيزازاين نوع سياستگذاري ضرر نكرده است.

رضاييان با بيان اينكه امسال تنها 5 درصد برروي جذب بازيكنان ليگ برتري نظرداريم، اظهارداشت: قصد داريم درفصل آينده كمبودهاي خود را ازتيمهاي پايه فولاد تامين كنيم، حتي اگراين جوانگرايي به قيمت ازدست رفتن مقام سوم وسقوط فولاد به رده هاي پايين ترتمام شود. براساس سياستهاي كلان باشگاه فولاد هيچ اتفاقي به اندازه معرفي چهره هاي جديد وآينده داربه فوتبال ايران ارزشمند واثرگذارنيست.

مديرعامل باشگاه فولاد خوزستان درباره برنامه هاي آينده اين باشگاه براي حضورقدرتمند درفصل جديد رقابتهاي ليگ برترتصريح كرد: با حذف سفربه عربستان وحضوردرجام پادشاهي اين كشور، برنامه هاي آماده سازي تيم هم دچارتغييراتي خواهد شد. تا اين لحظه اردوي تهران وچند بازي تداركاتي با تيمهاي تهراني وهمچنين يك اردوي خارج ازكشوردربرنامه هاي تداركاتي ما قراردارند، ضمن اينكه قراراست دراين زمينه فرانچيچ برنامه هاي مورد نظرخود را به ما اعلام كند تا براساس آن برنامه ريزي هاي لازم را انجام دهيم.

رضاييان درمورد وضعيت كادرفني تيم فولاد ودستياران فرانچيچ اظهارداشت: تعيين كادرفني درقلمروسرمربي تيم است وبر اساس توافقات انجام شده تغييري دركادرفني تيم ايجاد نخواهد شد وآقاي حرداني همچنان بعنوان دستيارفرانچيچ دركادر فني حضورخواهند داشت.

وي درمورد رضايت خود ازانتخاب فرانچيچ يادآورشد: هنوزاظهارنظردراين زمينه كمي زود است. ولي آنچه مشخص است ما بعد ازبررسيهاي مختلف به اين گزينه رسيديم وبايد عملكرد وي دررا در جريان مسابقات وكوران بازيها بررسي كنيم. با اين وجود تاكنون فرانچيچ را مربي منضبط وبا برنامه ديديم كه مي تواند براي كاربا جوانان فولاد گزينه مناسبي باشد.