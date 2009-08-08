طرح جامع دو امامزاده پرزائر مازندران در مرحله اجرایی شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی ظهر شنبه در گردهمایی خادمان اماکن متبرکه مازندران در آستانه مبارکه امامزاده عبدالله (ع) افزود: طرح جامع شامل ایجاد محوطه سازی، توسعه فضاهای صحن و محوطه، زائرسراها، ایجاد کتابخانه ها و فضاهای تفریحی و رفاهی برای زائران است.

وی تصریح کرد: تاکنون حدود 50 درصد از طرح های جامع و تیپ امامزاده های مازندران تهیه شده و برای تائید نهایی به سازمان اوقاف کشور ارسال شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران سهیه هر شهرستان را در این طرح حدود 10 امامزاده پرجمعیت و زائرپذیر بیان و اضافه کرد: در برخی مناطق طرح های تیپ در امامزاده هایی که قابلیت توسه و اجرای طرح های جامع را ندارد اجرا می شود.

حجت الاسلام سهرابی همچنین از تهیه دایرة المعارف امامزاده مازندران خبر داد و گفت: این طرح به منظور شناسایی بیشتر امامزاده های استان و تعیین واقعی شجره نامه های آنان در دست تهیه است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون هزار و 160 امامزاده در مازندران شناسایی شده است، افزود: احتمال این وجود دارد که حدود 400 امامزاده در مازندران وجو داشته باشد که تاکنون شناسایی نشده باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به اینکه برای امامزاده ها هیچ ردیف اعتباری وجود ندارد و از محل نذورات اقدامت عمرانی در آنها انجام می شود از خادمان اماکن متبرکه استان خواست شرایط حضور مردم و خیران را برای اجرای طرحهای عمرانی و طرحهای جامع در امامزاده ها فراهم کنند.

حجت الاسلام سهرابی خدمتگذاری در اماکن متبرکه را یک افتخار بزرگ برای افراد دانست و افزود: در طرح بیمه خادمان اماکن متبرکه، خادمانی که در شرایط تعیین شده بودند بیمه شدند و بیمه سایر خادمان هم در دست اقدام است.

وی همچنین از خادمان اماکن متبرکه خواست از تجمع و برپایی برخی دکه ها و بازارچه هایی که در ورودیهای امامزاده ها وضع بسیار نامناسبی را ایجاد می کنند با آنان برخورد کنند.