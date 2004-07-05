لابي اسرائيل در صدد اعمال فشار عليه مخالفان خود است

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه هاآرتص مك كيني كه يك فعال سياهپوست در ايالت ويرجينيا و طرفدار فلسطين است در صد د است تا دوباره شانس خود را براي انتخابات مجلس نمايند گان كنگره آمريكا به معرض نمايش بگذارد.

دو سال پيش خانم كيني به خاطر ديدگاههاي مخالف اسرائيل خود با تبليغات گسترده لابي يهودي مواجه شد ودر انتخابات شكست خورد.

وي يهود يان را متهم كرده بود كه بيش از حد در سياست خارجي آمريكا د خالت كرده و آن را جهت مي دهند.

گفتني است اين انتخابات كه انتخاباتي ايالتي براي حضور در كنگره بحساب مي آيد در تاريخ 29ژولاي برگزار مي گردد.