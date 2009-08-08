پیشنهاد ایجاد ابرهای مصنوعی با کمک ژئو مهندسی

به گزارش خبرگزاری مهر، در قرن بیستم کشتیها روی اقیانوسها با ایجاد گردبادهایی تا ارتفاع پنج کیلومتری به روشی مصنوعی ابرهایی را ایجاد می کردند. به این ترتیب با استفاده از رطوبت دریاها و با کمک این گردبادهای مصنوعی امکان جلوگیری از تابش پرتوهای خورشیدی فراهم می شد.

اکنون گروهی از محققان مرکز کانسنسوس در کوپنهاگ پیشنهاد دادند که با کمک روش ژئو مهندسی می توان ابرهای سفید ارزانتری را تولید کنند. در دوره جنگ سرد برای کنترل آب و هوا در سرزمین دشمن از ژئو مهندسی استفاده می شد.

این دانشمندان پیشنهاد دادند که با اسپری کردن قطرات کوچک آب دریاها به بخشهای پایین تر اتمسفر می توان ابر درست کرد.

همچنین می توان با کمک ذرات آهن، ذرات نیتروژن و یا مخلوط کردن دوباره آبهای عمیق اقیانوسها را باردار کرد.

به علاوه با تزریق میزان زیادی گوگرد به اتمسفر می توان اثر فوران آتشفشانها را در لایه های اتمسفر شبیه سازی و توده ای از ذرات را ایجاد کرد و به این ترتیب مانع تابش پرتوهای خورشیدی شد.

براساس گزارش فاینشال تایمز، این پیشنهاد محققان دانمارکی با انتقادهای بسیاری روبرو شده است به طوری که محقق سازمان ملی اتمسفر و اقیانوس آمریکا پیشنهاد استفاده از ژئو مهندسی را بسیار خطرناک دانسته است به طوری که ایجاد ابرهای مصنوعی می توانند موجب افزایش باران مناطق بسیار بارانی مثل منطقه آمازون شوند.

از سویی دیگر شبیه سازی اثر فوران آتشفشانی موجب افزایش بارانهای اسیدی و در نتیجه وارد آمدن خسارات جدی به کشاورزی می شوند.