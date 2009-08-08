خبرنگاران گنبدی اسب هدیه می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، غلامعلی سوسرایی ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران شهرستان افزود: این هدیه به خبرنگاری تعلق می گیرد که در بخشهای مختلف با اطلاع رسانی موثر موجب جذب سرمایه گذار در زمینه های اقتصادی، کشاورزی، صنعت و .. شود.

وی اظهار داشت: در چهار سال اخیر دو هزار و 500 میلیارد ریال سرمایه گذاری در شهرستان صورت گرفت و زمینه اشتغال بیش از پنج هزار نفر در منطقه ایجاد شد.

به گفته سوسرایی، هزار و 410 طرح تولیدی و اقتصادی در شهرستان در سال گذشته ایجاد شد که تحول و توسعه منطقه را به همراه داشته است.

فرماندار گنبد کاووس، تا چهار سال گذشته، 30 هکتار شهرک صنعتی در شهرستان وجود داشت که اکنون به بیش از 100 هکتار افزایش یافته است.

وی بیان داشت: در این شهرستان تلاشهای زیادی برای ایجاد صنایع مختلف انجام شده و این بخش در حال توسعه است.

وی با قدردانی از تلاشهای خبرنگاران در عرصه اطلاع رسانی عنوان کرد: تلاشهای خبرنگاران در کشف حقیقت موجب افزایش امید و انگیزه در بین مدیران و مردم می شود.

وی تاکید کرد: تلاش خبرنگاران این شهرستان در اطلاع رسانی و انعکاس اخبار و مشکلات منطقه مطلوب بوده است.

در این مراسم با اهدای هدایایی از زحمات خبرنگاران شهرستان در یکسال اخیر قدردانی شد.