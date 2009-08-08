ناوگان حمل و نقل عمومی موظف به استفاده از بلیت الکترونیک می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش بلیت الکترونیک در سیستمهای هوشمند شهری امروز در هتل المپیک تهران با حضور مدیران عامل سازمان های اتوبوسرانی، معاونین حمل و نقل و کارشناسان IT شهرداری ها، مسئولان و کارشناسان سازمان های اتوبوسرانی سراسر کشور برگزار شد.



سید علی لطفی زاده دبیر شورای عالی ترافیک شهرداری های کشور و سرپرست دفتر حمل و نقل وزارت کشور در این همایش که با همکاری کنسرسیوم بلیت الکترونیک کشور،«اتیک» و اتحادیه سازمانهای اتوبوسرانی شهری کشور برگزار شد، گفت:در سال 85 قانون توسعه حمل و نقل ریلی تصویب شد و قرار شد اجرایی شود اما فقط بخشی از آن رنگ تحقق گرفت.

وی از نبود اطلاعات دقیق برای برنامه ریزی در حوزه حمل و نقل شهری انتقاد کرد و گفت: آنچه در حال حاضر در وضع کلی حمل و نقل کشور مشاهده می شود، این است که بسته اطلاعاتی مناسب برای برنامه ریزی مناسب در کشور وجود ندارد.

وی به خصوصی سازی ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی کشور اشاره کرد و افزود: یکی از کارهایی که باید به جد پیگیری شود، واگذاری درصدی از ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی کشور به بخش خصوصی است. آمارها نشان می دهد که در برخی شهرها خصوصی سازی با قوت انجام گرفته اما در برخی نقاط کشور هم خصوصی سازی به هدف نهایی خود نرسیده است.

لطفی زاده درباره سامانه هوشمند سازی سیستم حمل و نقل شهری نیز گفت: در حال حاضر احساس نیاز به وجود آمده است که روشهای قدیمی و دستی جوابگو نیست و برنامه ریزی های کلان در حوزه حمل و نقل باید به سمت هوشمند سازی حرکت کند.

دبیر شورای عالی ترافیک شهرداریهای کشور به وحدت رویه در شیوه اجرای طرح بلیت الکترونیک در کشور تاکید کرد و افزود: در برخی نقاط فقط از سیستم کارت بلیت به عنوان جایگزین بلیت سنتی و کاغذی استفاده می شود و در برخی نقاط از این بلیت کارتها به عنوان یک پایه اطلاعاتی برای تعیین خطوط پر ترافیک هم استفاده می شود که این بهره برداری باید یکسان شود و به همین منظور تهیه پروتکل اطلاعاتی ضرورت دارد.

وی به انتخاب شهر نمونه و پایلوت برای اجرای طرح سیستم هوشمند حمل و نقل شهری در سمینار دو روزه ITS که هفته آینده در مشهد برگزار می شود اشاره کرد و افزود: با حمایت وزارت کشور و اجرای این طرح آزمایشی در یک شهر نمونه، از سال آینده ناوگان حمل و نقل عمومی کشور موطف به اجرای طرح هوشمند سازی و استفاده از بلیت الکترونیک هستند.

لطفی زاده به ناوگان اتوبوسرانی کشور اشاره کرد و افزود:در حال حاضر 24 هزار دستگاه اتوبوس شهری به ارزش هر دستگاه 100 میلیون تومان در کشور وجود دارد،که چیزی حدود 2400 میلیارد تومان ارزش ریالی ناوگان اوتوبوسرانی کشور است.

وی افزود: برای استفاده بهینه از این سرمایه باید بخش خصوصی وارد شود و دولت و به عنوان ناظر به این سرمایه در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز جهت دهد.