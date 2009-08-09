خلج رایزن فرهنگی ایران در ترکیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن خلج منفرد رئیس مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان رایزن فرهنگی جدید ایران در ترکیه منصوب شد.

حکم خلج توسط مهدی مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی امضا شده و وی تا پایان مردادماه برای تصدی پست جدیدش در ترکیه راهی آنکارا خواهد شد.

همچنین گفته می‌شود یکی از مسئولان مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان سرپرست این مرکز منصوب و عهده‌دار کارهای خلج در این مرکز شده است. با این حال نام وی تا کنون پوشیده مانده است.

رایزنی فرهنگی ایران در آنکارا و ساختمان آن در خارج از سفارت کشورمان در این شهر واقع شده است. این ساختمان در دوران رایزنی دکتر امین ریاحی و در دو طبقه بنا شده است.

ایجاد زمینه‌های همکاری در عرصه‌های فرهنگی و هنری با مردم و نیز دول دیگر کشورها، برقراری ارتباط با ایرانیان و تلاش برای حل معضلات فرهنگی آنها، ارتباط با شخصیتها و مراکز فرهنگی ایرانی و کشورهای میزبان، آموزشی زبان فارسی، انجام پژوهشهای مختلف در زمینه مشترکات فرهنگی و تاریخی و برگزاری سمینارهای مختلف در زمینه‌های مورد توافق، بزرگداشت شاعران و نویسندگان بزرگ ایرانی، برپایی نمایشگاههای مختلف فرهنگی، هنری و نیز هفته‌های فیلم و راهنمایی دانشجویان علاقمند به ادامه تحصیل در ایران از جمله وظایف مصوب تمامی رایزنیهای فرهنگی کشورمان در دیگر کشورهاست.