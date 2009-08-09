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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۵۷

اختصاصی مهر /

خلج رایزن فرهنگی ایران در ترکیه شد

خلج رایزن فرهنگی ایران در ترکیه شد

ابوالحسن خلج منفرد جایگزین فرهاد پالیزدار در رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن خلج منفرد رئیس مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان رایزن فرهنگی جدید ایران در ترکیه منصوب شد.

حکم خلج توسط مهدی مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی امضا شده و وی تا پایان مردادماه برای تصدی پست جدیدش در ترکیه راهی آنکارا خواهد شد.

همچنین گفته می‌شود یکی از مسئولان مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان سرپرست این مرکز منصوب و عهده‌دار کارهای خلج در این مرکز شده است. با این حال نام وی تا کنون پوشیده مانده است.

رایزنی فرهنگی ایران در آنکارا و ساختمان آن در خارج از سفارت کشورمان در این شهر واقع شده است. این ساختمان در دوران رایزنی دکتر امین ریاحی و در دو طبقه بنا شده است.

ایجاد زمینه‌های همکاری در عرصه‌های فرهنگی و هنری با مردم و نیز دول دیگر کشورها، برقراری ارتباط با ایرانیان و تلاش برای حل معضلات فرهنگی آنها، ارتباط با شخصیتها و مراکز فرهنگی ایرانی و کشورهای میزبان، آموزشی زبان فارسی، انجام پژوهشهای مختلف در زمینه مشترکات فرهنگی و تاریخی و برگزاری سمینارهای مختلف در زمینه‌های مورد توافق، بزرگداشت شاعران و نویسندگان بزرگ ایرانی، برپایی نمایشگاههای مختلف فرهنگی، هنری و نیز هفته‌های فیلم و راهنمایی دانشجویان علاقمند به ادامه تحصیل در ایران از جمله وظایف مصوب تمامی رایزنیهای فرهنگی کشورمان در دیگر کشورهاست.

کد مطلب 925958

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