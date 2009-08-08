فارس امسال نیز در تولید گندم رتبه اول را کسب می کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، خرد ظهر شنبه در نشستی خبری افزود: در سال جاری بیش از 100هزار هکتار گندم از آب افتاده در استان فارس وجود داشت ولی با این وضعیت نیز بازهم 962 هزار تن خرید گندم صورت گرفت که در مقایسه با استانهای دیگر امیدواریم امسال نیز رتبه اول تولید مربطو به استان فارس باشد.

وی تصریح کرد: استان خوزستان با 986 هزار تن و گلستان با 985 هزار تن خرید گندم کار خود را در حوزه این محصول به اتمام رسانده اما پیش بینی استان فارس خرید بیش از این میزن گندم بوده است.

استان فارس طی دهه گذشته بیشترین آمار تولید گندم را به خود اختصاص داده از این رو این استان قطب تولید گندم کشور برشمرده می شود.

رئیس جهاد کشاورزی استان فارس همچنین در خصوص ساختار در تولید روستائیان نیز بیان کرد: عدم تنوع در تولیدات روستائیان مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده که مسئولان باید با همکاری و یکدلی این معضل را برطرف کنند.

خرد ورود روستائیان به عرصه تولید را نیازمند یک بازنگری ساختاری دانست و افزود: اگر این بازنگری صورت نگیرد باید انتظار داشت تا مدتی دیگر روستائیان مصرف کننده تولیدات شهری شوند.