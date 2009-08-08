قاضی صلواتی: وکلای متهمین پرونده را مطالعه کرده اند / دادگاه مستقل عمل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه دادگاه جمعی از متهمان حوادث اخیر امروز برگزار شد که در این جلسه برخی از چهره های سیاسی از جمله هدایت آقایی، عضو حرب کارگزارن سازندگی، شهاب طباطبایی و علی تاجرنیا، اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی، احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و عضو ادوار تحکیم وحدت و جواد امام، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین ایران اسلامی حضور داشتند اما دادگاه وارد رسیدگی به اتهامات این چهره ها نشد.

ریاست این دادگاه که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران بر گزار شد بر عهده قاضی صلواتی بود.

قاضی صلوتی در آغاز جلسه علنی دادگاه امروزاظهار داشت: دادگاه مقامی بیطرف بر کیفر خواست و اظهارات و دفاعیات متهمین بوده وبر اساس عدالت حکم خواهد کرد.

وی با بیان اینکه متهمین در هر دادگاهی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و در صورت که این توانایی را نداشته باشند باید شرایط برای انتخاب وکیل برای آنهاایجاد شود گفت: وکلای متهمین پرونده ها را مطالعه کرده و با متهمین مقالات کرده اند.

قاضی صلواتی گفت: برای هر یک از متهمین این دادگاه کیفر خواست انفرادی تهیه شده و قبل از قرائت آن مطالب عمومی در این دادگاه ارائه می شود.

پس از سخنان قاضی صلواتی، نماینده دادستان تهران دادنامه عمومی دادستانی را قرائت کرده و سپس کیفرخواست انفرادی 5 تن از متهمان قرائت شده و این افراد و وکلای آنان به دفاع از خود پرداختند که اکثر آنان به منظور ارائه آخرین دفاع یک هفته تا 10 روز فرصت درخواست نمودند.

رئیس دادگاه در پایان این جلسه اعلام کرد که زمان جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام می شود.

صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرده بود: با توجه به اینکه بیش از 10 نفر از وکلای متهمین اغتشاشات اخیر که در نوبت محاکمه روز پنجشنبه مورخ 88.5.15 قرار دارند پس از ابلاغ کیفرخواستهای انفرادی، وکلای مربوطه جهت تدارک دفاعیه حداقل تا صبح شنبه88.5.17 تقاضای استمهال و تجدید وقت نمودند.

براین اساس با اعطای دو روز مهلت دادگاه به روز شنبه موکول شد .