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۱۷ مرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۳۰

کانون تخصصی مهدویت در زنجان افتتاح شد

زنجان - خبرگزاری مهر: همزمان با سالروز میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج) کانون تخصصی مهدویت در زنجان با حضور مسئولان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مدیر مسئول کانون تخصصی مهدویت در زنجان با بیان اینکه در این کانون در حال حاضر 152 نفر از خواهران و برادران سه تا 30 سال به صورت تخصصی عضو هستند، اذعان داشت: کانون تخصصی مهدویت در سه محور آموزش حضوری، غیر حضوری و جوانه های موعود فعالیت می کند.

اصغر حاج علی اکبری افزود: در حال حاضر آموزش حضوری و غیرحضوری این کانون با حضور علاقمندان به مباحث مهدویت در حال اجرا است.

وی ادامه داد: در راستای تبیین مهدویت در بین خردسالان و نونهالان و آموزش مباحث انتظار، این کانون با اجرای طرح جوانه های موعود اقدام به آموزش مباحث اصلی مهدویت به صورت شعر، نقاشی و قصه در بین کودکان و نونهالان نموده است.

حاج علی اکبری با بیان این که در این کانون همچنین مباحث و جلسات هم اندیشی با حضور اعضا برگزار می شود، افزود: کانون تخصصی مهدویت در صدد آگاه نمودن افراد با بحث انتظار و شناساندن و تبیین آرمان های امام زمان (عج) به افراد بوده و با برگزاری کارگاه های آموزشی و همایش های مختلف به تبیین این امر خواهد پرداخت.

مدیر مسئول کانون تخصصی مهدویت در زنجان  افزود: در حال حاضر در کتابخانه کانون تخصصی مهدویت 13 هزار جلد کتاب با موضوعات مختلف اعتقادی، مهدی شناسی، فرهنگی، مذهبی و آموزشی وجود دارد. 

کد مطلب 925965

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