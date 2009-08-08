تورنمنت اوکراین محک جدی برای بازیکنان است/امیدها را درلیگ زیرنظر دارم

غلامحسین پیروانی با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: تیم امید درحالی بامداد فردا با بازیکنان زیر19 سال خود عازم تورنمنت اوکراین خواهد شد که تیم های آلمان، ترکیه و اوکراین با تیم های کمتر از 21 سال خود در این مسابقات حضور دارند و رقابت با بازیکنانی که دو سال با بازیکنان امید اختلاف سنی دارند، محک مناسبی برای تیم کشورمان محسوب می شود تا میزان آمادگی و هماهنگی آنها ارزیابی شود.

پیروانی در خصوص شناخت خود از تیم های شرکت کننده در تورنمنت اوکراین اظهار داشت: در مجموع شناخت چندانی از حریفان خود در این تورنمنت نداریم و تنها می دانیم آلمان قهرمان زیر 21 سال اروپاست و ترکیه هم یکی از تیم های مدعی درسطح امیدهای جهان را دارد. تیم اوکراین هم به لحاظ میزبانی قطعا یکی از تیم های آماده و قدرتمند این تورنمنت است.

سرمربی تیم فوتبال امید با تاکید بر اینکه حضور در اینگونه تورنمنت ها در افزایش سطح آمادگی و هماهنگی تیمی بازیکنان امید بسیار تاثیرگذار است، اظهار داشت: از فدراسیون فوتبال خواسته ایم تا شرایط حضور تیم امید در چنین رقابتهایی را فراهم کند تا بازیکنان ضمن کسب تجربه بین المللی، به شناخت کافی و هماهنگی لازم از یکدیگر و افکار کادر فنی دست یابند.

وی با تاکید براینکه عملکرد بازیکنان امید را در بازیهای لیگ برتر زیر نظر دارد، تصریح کرد : عملکرد اکثر بازیکنانی که درهفته اول بازیهای لیگ شرکت کردند را زیرنظر داشتم و خوشبختانه علاوه بر بازیکنان امید، چهره های جوان دیگری نشان دادند که می توانند جزو نفرات دعوت شده قرار بگیرند که قطعا از آنها در اردوهای آینده دعوت خواهد شد .

پیروانی تصریح کرد: درهای تیم امید همیشه بازاست و اگر احساس کنیم بازیکن جدیدی نسبت به اردونشینان شایستگی بیشتری دارد ، قطعا در دعوت از او درنگ نخواهیم کرد.

پیروانی از بخیتار رحمانی، کریم انصاری فرد و محسن مسلمان به عنوان بهترین های امید درهفته اول لیگ نام برد و تصریح کرد: امیدوارم بازیکنان امید همچنان با همین روند جرو بازیکنان تاثیرگذار تیم های خود باشند و در کوران بازیهای لیگ در شرایط آمادگی بدنی و روحی افزایش دهند تا مهره های تاثیرگذاری در تیم امید باشند.