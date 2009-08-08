برای اولین بار در کشور از پرندگان اطفای حریق استفاده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین باقری عصر شنبه در مانور بزرگ اطفای حریق جنگلهای گلستان در گرگان افزود: این طرح به صورت مشترک به صورت پایلوت در استان گلستان اجرا می شود و سپس در سایر نقاط کشور تعمیم داده می شود.

وی اظهار داشت: در این طرح از پرندگانی برای پیش بینی حریق و پیشگیری از آن استفاده می شود که می تواند موقعیتهای حریق را پیش بینی و شناسایی کنند.

وی خاطرنشان کرد: اولین مانور اطفای حریق جنگلهای گلستان، مانوری است که در آن از امکانات وسیعی استفاده شده تا توان و واکنش سریع نیروها و دستگاههای اجرایی سنجیده شود.

به گفته باقری، استفاده از نیروهای محلی، انتظامی، هلال احمر و نیروهای بسیجی در کنار تکنولوژیهای جدید از ویژگیهای این دوره از مانور بوده است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بیان داشت: باید تکنولوژی اطفای حریق از حالت سنتی به حالت جدید تبدیل شود و بتوانیم از امکانات پیشرفته بهره گیری کنیم.

وی یادآور شد: برای اولین بار در کشور قراردادی منعقد شد تا از بالگرد برای اطفای حریق استفاده شود و اجرای این طرح در جلوگیری از توسعه حریق تاثیر به سزایی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اعلام وقوع حریق جنگل توسط مردم به آتش نشانی گرگان، اعزام یک دستگاه وسیله تندرو ضد حریق توسط آتش نشامی به منطقه، اعزام یک واحد درمانگاه صحرایی به مناطق مانور، اجازه پرواز چرخبال برای آبگیری از سد نومل . ....از جمله بخشهای مانور بزرگ اطفای حریق جنگل در گلستان بوده است.