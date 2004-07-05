همايش ديدگاه هايي درباره تاريخ و دين برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري " مهر" ، سخنران اصلي اين همايش كه مشتركاً با انجمن تاريخ استراليا برگزار مي شود، پرفسور "روني پو- چي اچ سيا" و " ادوين ارل اسپارك" پرفسور تاريخ و مطالعات ديني در دانشگاه پنسيلوانيا استيت هستند .

موضوع مقاله پرفسور اچ سيا " رويا و رستگاري : مقايسه داستان در تفاسير مسيحيت و بوديسم در اواخر قرن 16 و اوايل قرن 17 در چين " است.

موضوع همايش درباره تاريخ نويسان ديني ، تاريخ نويسان دين و محققاني است كه در حال مطالعه فرهنگ ديني معاصر هستند.

در اين كنفرانس از مقالاتي استفاده مي شود كه رويكرد ابتكاري به سوالات و تغييرات دراز مدت در فرهنگ معاصر داشته اند.

مقالات اين كنفرانس در "مجله تاريخ دين" به چاپ مي رسد. "مجله تاريخ دين" از سال 1960 آغاز به كار كرده است. اين مجله تحت نظر انجمن مجله هاي تاريخ دين منتشر مي شود كه توسط گروهي از تاريخ نويسان دانشگاه سيدني در سال 1959 تاسيس شده است.