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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۴۴

ضیغمی در "روح" بازی می‌کند

ضیغمی در "روح" بازی می‌کند

نیوشا ضیغمی در فیلم سینمایی "روح" به کارگردانی شاهین باباپور و تهیه‌کنندگی مهدی گلی‌زاده مقابل دوربین می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی "روح" هفته اول شهریور در تهران شروع می‌شود، برای این فیلم 40 جلسه فیلمبرداری در نظر گرفته شده است و بخش‌هایی از آن در شهرستان فیلمبرداری می‌شود.

فیلمنامه "روح" را که در گونه وحشت ساخته می‌شود پیمان عباسی نوشته است. نیوشا ضیغمی، پوریا پورسرخ، مریم سلطانی، نیلوفر خرمی و محمدرضا احقاقی در این فیلم مقابل دوربین می‌روند.

عوامل این فیلم عبارتند از فیلمبردار: حسن اسدی، چهره‌پردازی: مهری شیرازی، طراح صحنه و لباس: کیوان ذوالفقاری، مدیر تولید: مهدی لباف، برنامه‌ریز: نوید شیرازی، تهیه‌کننده: م. گلی‌زاده  با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

شاهین باباپور فیلم سینمایی "گل بارون" را کارگردانی کرده و "روح" دومین تجربه کارگردانی او در سینما است.

کد مطلب 925981

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