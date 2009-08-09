به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی "روح" هفته اول شهریور در تهران شروع میشود، برای این فیلم 40 جلسه فیلمبرداری در نظر گرفته شده است و بخشهایی از آن در شهرستان فیلمبرداری میشود.
فیلمنامه "روح" را که در گونه وحشت ساخته میشود پیمان عباسی نوشته است. نیوشا ضیغمی، پوریا پورسرخ، مریم سلطانی، نیلوفر خرمی و محمدرضا احقاقی در این فیلم مقابل دوربین میروند.
عوامل این فیلم عبارتند از فیلمبردار: حسن اسدی، چهرهپردازی: مهری شیرازی، طراح صحنه و لباس: کیوان ذوالفقاری، مدیر تولید: مهدی لباف، برنامهریز: نوید شیرازی، تهیهکننده: م. گلیزاده با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
شاهین باباپور فیلم سینمایی "گل بارون" را کارگردانی کرده و "روح" دومین تجربه کارگردانی او در سینما است.
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