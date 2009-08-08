مفاهیم گمشده دنیا را مجددا روی ریل خود قرار دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی، وزیر خارجه در مراسم جشن میلاد امام زمان(عج) در جمع کارکنان وزارت امور خارجه با بیان اینکه در صورت ترسیم مشخصه‌ های دنیایی که مسیح ایجاد می ‌کند، مخاطبان زیادی در دنیا خواهیم یافت، گفت: یکی از ظرفیت‌ هایی که انقلاب اسلامی در محیط بین ‌الملل ایجاد کرده، تمرکز بر این واقعیت است که عدالت لازمه‌ مناسبات بین‌المللی و جهانی است.

وی با اشاره به توجه جهانیان به عدم وجود عدالت اقتصادی در پی بروز بحران اقتصادی دنیا، افزود: اگر ما بتوانیم عدالت اقتصادی را در کنار عدالت سیاسی و اجتماعی و مفهوم کلی عدالت به عنوان ویژگی‌ های حکومتی که قرار است در آینده جهان تشکیل شود جا بیندازیم، در واقع برای ظهور حضرت آماده ‌سازی کرده‌ ایم.

وزیر خارجه تصریح کرد: حقیقت این است که جامعه بشری باید تشنگی به عدالت را احساس کند؛ ‌در دنیایی که نه تنها عدالت نیست، بلکه ظلم وجود دارد، اگر ما از بی‌عدالتی ‌ها بی قرار شدیم، آن گاه می ‌توان گفت که منتظر هستیم؛ ما باید مفاهیمی که در دنیا گم شده را دوباره روی ریل خود قرار دهیم.

متکی ادامه داد: در حال حاضر کسانی که فکر می‌ کنند با قدرت و سلاح می ‌توانند جامعه را به قهقرا بکشانند دریافته اند که این سلاح دیگر از کار افتاده است؛ در جامعه حاضر مخرب‌ ترین سلاح، سلاح هسته ای است اما توجه کنید در 20 سال اخیر یک طرف بسیاری از بحران‌ ها قدرت‌ های مسلط بودند که این سلاح را به وفور داشته ولی چرا این ابزار هیچ کمکی به آن ها نکرده است؟

وی با تاکید بر اینکه ابزاری چون سلاح هسته ای به طور کامل کارآمدی خود را از دست داده اند، گفت: طبعا اگر چنین ابزارهایی می ‌توانست مشکلی را حل کند تا کنون این کار را کرده بود؛ باید دید چرا آمریکا برغم آن که یکی از دارندگان سلاح های هسته ای در عراق و افغانستان پیروز نشد؟

وزیر خارجه در ادامه تاکید کرد: البته پراکندن این‌ قبیل مفاهیم در جهان وظیفه‌ منتظران منجی عالم بشریت است؛ به هر حال ما آرزو داریم این انقلاب پرچم در احتزازش را به دست توانای رهبر معظم انقلاب به مهدی موعود بسپارد و همه‌ عاشقان مهدی(عج) سعادت حضور در محضر ایشان را بیابند.

متکی با بیان اینکه هدف ظهور اجرای عدالت است، تاکید کرد: عدالت اکسیر دوست‌ داشتنی و گمشده ‌ای است که بشر همیشه به دنبال آن بوده است؛ نهایتا اگر بنا بود فردی سناریوی هستی را بنویسد و از بزرگان، مصلحان و پیامبرانی که آمده و رفته اند داستان هایی را نقل کند، بدون شک زیباترین و جذاب‌ ترین صحنه این درام، صحنه پایانی و بخش متعلق به ظهور منجی می بود.

