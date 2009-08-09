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۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۸:۵۷

صالح آبادی در گفتگو با مهر:

وزارت نیرو طرح تجاری بورس برق را ارائه کند

وزارت نیرو طرح تجاری بورس برق را ارائه کند

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: وزارت نیرو برای راه اندازی بورس برق باید طرح تجاری و سایر مدارک مورد نیاز را به بورس ارائه دهد.

علی صالح آبادی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه برای راه اندازی بورس برق، سازمان بورس و اوراق بهادار فقط موافقت اصولی را صادر کرده است، افزود: وزارت نیرو برای دریافت مجوز نهایی راه اندازی بورس برق باید مدارک مورد نیاز را تکمیل کند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: همچنین این وزارتخانه باید طرح تجاری و سایر مدارک را نیز به بورس ارائه دهد.

وی خاطرنشان کرد: فعلا کلیات راه اندازی بورس برق به تائید بورس رسیده ولی لازم است که گزارش جزئیات آن نیز به بورس تحویل داده شود.

گفتنی است، چندی قبل پرویز فتاح وزیر نیرو در گفتگو با مهر گفته بود: مطالعات وزارت نیرو برای ایجاد بورس برق تکمیل شده است و به زودی می توان برنامه ریزیها برای عملیاتی کردن این طرح را آغاز کرد.

صالح آبادی همچنین در مورد انتشار 15 میلیارد تومان اوراق رهنی مسکن توسط بانک سامان در بورس برای اولین بار نیز گفت: براساس ماده 9 مقررات احتیاطی انتشار این اوراق در وهله اول نیاز به مجوز بانک مرکزی و سپس اجازه صدور از سوی بورس دارد.

کد مطلب 925995

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