خبرنگاران در انعکاس مطالبات مردم و تامین امنیت استان نقش مهمی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سرهنگ پاسدار مسعود جعفری نسب ظهر شنبه به مناسبت روز خبرنگار در نشست صمیمی با خبرنگاران استان قزوین اظهار داشت: اطلاع رسانی به موقع از ضرورتهای جوامع امروز بشری است و خبرنگاران و اصحاب رسانه با ارائه اطلاعات درست و دقیق می توانند در روشن شدن اذهان عمومی نقش مهمی ایفا کنند.

جعفری نسب افزود: در دنیای سلطه رسانه ها در اختیار حاکمیت هستند و وقایع را آنگونه که خود می خواهند جلوه می دهند اما در کشور ما مطبوعات و رسانه ها مهمترین رسالتشان بیان واقعیتها بدون کم و کاست است.

وی توجه نظام اسلامی به خبرنگاران را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: رسانه ها و خبرنگاران با انعکاس مطالبات مردم به مسئولان نقش تاثیرگذاری در حل مشکلات مردم دارند و به راحتی می توانند صدای مردم را به گوش مسئولان رسانده وبه حل آنها کمک کنند.

فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: نیروی انتظامی با روی باز از همه خبرنگاران درخواست می کند مسائل و مشکلات این حوزه را به فرماندهان نیرو منعکس کنند تا بتوانیم در اسرع وقت به آنها پاسخ داده و رضایت مردم را جلب کنیم.

وی گفت: حتی رفتارهای ماموران را زیر نظر بگیرید و هرجا تخلفی رخ داد مارا از آن مطلع کنند تا به حفظ جایگاه نیروی انتظامی در خدمت موثر به مردم کمک شود.

جعفری نسب فعالیت و جایگاه رسانه های استان را بسیار مطلوب و قابل تقدیر دانست و افزود: پیگیری اخبار و حوادث، جدیت و حجم اطلاع رسانی خبرنگاران استان بسیار چشمگیر و در خور ستایش است و امیدواریم از این فرصت برای اطلاع رسانی به موقع و دقیق به مردم به نحو مطلوب استفاده کنیم.

فرمانده انتظامی استان اظهار داشت: از خبرنگاران انتظار داریم به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان مطالبات مردم را رصد و به مسئولان منعکس کنید تا پس از بررسی و مطالعه و استفاده از همه ظرفیتهای موجود سنبت به حل آنها اقدام شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین در پایان با اهدای هدایایی به خبرنگاران از خدمات آنها تجلیل کرد.