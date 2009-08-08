قدردانی مدودف از نقش سارکوزی در حل بحران قفقاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "دیمیتری مدودف" با ارسال نامه ای به "نیکلا سارکوزی" نقش وی در پایان جنگ میان روسیه و گرجستان در سال گذشته را بارز ارزیابی و از وی تشکر کرد.
وی در این نامه همچنین سارکوزی را از تمرکز نیروهای نظامی گرجستان در مرز آبخازیا و اوستیای جنوبی و همچنین انجام رفتار های تحریک آمیز نیروهای گرجی مطلع کرده است.
مدودف تصریح کرده نقش سارکوزی در حل بحران گرجستان- اوستیای جنوبی بسیار موثر بوده و فرانسه توانسته نقش خود را به عنوان رئیس اتحادیه اروپا درعقب نشینی و خنثی کردن توطئه های ساکاشویلی(رئیس جمهوری گرجستان) به خوبی ایفا کند.
جنگ میان روسیه و گرجستان در آگوست سال گذشته میلادی پس از اعلام استقلال یک جانبه از سوی مناطق خودمختار اوستیای جنوبی و آبخازیا به پایان رسید. روسیه در حالی از استقلال این مناطق حمایت می کند که مقامهای گرجستان کماکان از آنها به عنوان بخشهایی از خاک کشور خود یاد می کنند.
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