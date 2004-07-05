به مبارزه خود عليه نيروهاي اشغالگر خارجي ادامه مي دهيم

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازپايگاه اينترنتي ايلاف، اين روحاني شيعه عراقي امروز در واكنش به اظهارات اياد علاوي نخست وزيرموقت عراق كه از آمادگي مقتدي صدر براي انحلال"جيش المهدي" و پيوستن به امورسياسي خبر داده بود، گفت: ما به عمليات خود عليه نيروهاي اشغالگرآمريكايي و ائتلاف وهر نيروي خارجي كمك كننده به آنها، ادامه مي دهيم.

صدربا غيرقانوني خواندن حكومت موقت عراق تاكيد كرد: ما به مخالفت خود با نيروهاي اشغالگر درعراق ادامه مي دهيم و هم اكنون هيچ گونه توافق آتش بسي با نيروهاي آمريكايي و نيروهاي ائتلاف تحت امرآمريكا وجود ندارد .

اين اظهارات مقتدي صدرساعتي پس ازسخنان ايادعلاوي نخست وزيرموقت عراق عنوان شد كه اعلام كرد تمام گروههاي مسلح عراقي بايد سلاح هاي خود را بر زمين بگذارند.

وي گفت: مقتدي صدرازطريق يكي از معاونان خود به ما اطلاع داده است كه شبه نظاميان وابسته به جيش المهدي اگر مورد عفو و بخشش قرارگيرند سلاحهاي خود را برزمين خواهند گذاشت.

نخست وزيرعراق ديشب درگفتگو با شبكه خبري " بي بي سي" انگليس دراظهاراتي تاكيد كرد: ما آمادگي كامل براي همكاري در زمينه ايجاد امنيت و ثبات درعراق داريم .

وي با تاكيد براينكه تصميم به انحلال شبه نظاميان غيرقابل بازگشت است،افزود: درنشستي كه ما با نمايندگان مقتدي صدر داشتيم آنها پيشنهاد آمادگي صدررا براي انحلال "جيش المهدي" اعلام كردند.

اين درحالي است كه مقتدي صدرطي چندماه گذشته دردرگيري با نيروهاي اشغالگرآمريكايي درشهرهاي كربلا، نجف وكوفه بيش ازدوهزار نفر از هواداران خود را ازدست داد .

علاوي با اشاره به اينكه اوضاع امنيتي عراق خصوصا در هفته اخيررو به بهبودي است اظهارداشت: مقامات كشورشاهد كاهش فعاليت افراد مسلح مخالف با حكومت بودند وابراز اميدواري كردند كه اين كاهش همچنان تداوم يابد.

وي به شبكه خبري "اي .بي. سي" آمريكا هم گفته است: اززمان انتقال قدرت به حكومت موقت عراق ما شاهد تغييرات بسياري در روند امور بوده ايم.

نخست وزير موقت عراق خاطر نشان ساخت: بدست گرفتن كنترل امنيت يكي ازگامهاي اساسي براي بازسازي عراق ازلحاظ سياسي، اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شود بنابراين حكومت موقت دراين زمينه براساس استراتژي خود عمل مي كند.

وي ازجمله اهداف حكومت موقت عراق را در آينده حل بحران امنيت، فراهم كردن زمينه خدمات عمومي به مردم، بالابردن ظرفيتها ورفع نيازها، حل معضل بيكاري ، فراهم كردن فرصت كاري براي عراقيهاي بيكار، پرداختن به امورسياسي و برداشتن گام هاي اوليه براي اجراي انتخابات عنوان كرد .

اياد علاوي نخست وزيرموقت عراق به مردم اين كشورقول داد تمام تلاش خود را براي برگزاري انتخابات عمومي تا پيش از موعد مقرر يعني اول ژانويه سال آينده بردارد.