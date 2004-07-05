پيش بيني وضع هواي كشور در 24 ساعت آينده

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي آسمان كرانه هاي درياي خزر همراه با بارندگي و مه آلود ، هواي استان اردبيل نيمه ابري تا ابري در نواحي شمالي و شرقي اين استان همراه با بارندگي و مه آلود پيش بيني مي شود .

آسمان استانهاي آذربايجان شرقي و غربي ، زنجان ، قزوين و همدان كمي ابري در بعد از ظهر و شب با افزايش ابر ، رگبار و رعد و برق پراكنده همراه خواهد بود .

هواي نواحي غربي استان كرمان ، شمال هرمزگان، شرق فارس و استانهاي چهارمحال وبختياري و كهكيلويه و بويراحمد قسمتي ابري در بعداز ظهر وشب با افزايش ابر و رگبار پراكنده پيش بيني مي شود .

آسمان ساير نقاط كشور فردا صاف تا كمي ابري است .

به گزارش اين سازمان دماي هواي امروز تهران در گرمترين ساعات به 36 درجه سانتيگراد بالاي صفر رسيده است .